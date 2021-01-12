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Финиш отпуска Динамо, трансфер Абады и будущее Яремчука. Главные новости за 11 января. Аудио

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Финиш отпуска Динамо, трансфер Абады и будущее Яремчука. Главные новости за 11 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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"Динамо" уже возобновило тренировочный процесс на базе, детали по трансферу Лиэля Абады, но и это не все наши новости на сегодня. Переезд Романа Яремчука из Бельгии, результаты с испанских, итальянских и английских полей, а также игровое время украинского вингера "Вест Хэм Юнайтед" Андрея Ярмоленко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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