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Трансферная цель Зари, эпоха для Днепра-1 и переезд Соломона? Главные новости за 12 января. Аудио

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Трансферная цель Зари, эпоха для Днепра-1 и переезд Соломона? Главные новости за 12 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Сергей Кравченко и конец его саги с СК "Днепр-1", диалог "Арсенала" с агентом Соломона, а также потенциальный переход Захеди в луганскую "Зарю", но и это не все наши новости на сегодня. Лидерство "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Атлетико", лотерейный билет "Милана" в Кубке Италии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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