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Денис Попов: За дзюдо следил, увлекался в одно время

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Не удивительно почему

Денис Попов: За дзюдо следил, увлекался в одно время
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" в эфире программы "ПРОФУТБОЛ" рассказал, какими видами спорта интересуется.

- За какими видами спорта следишь?

– Особо не смотрю ничего. Если попадется в новостях, то могу потом посмотреть, прочитать. За дзюдо следил, увлекался в одно время.

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Напомним, что ранее футболист встречался с украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов Дарья Белодед
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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