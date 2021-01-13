Денис Попов: За дзюдо следил, увлекался в одно время
Не удивительно почему
Защитник киевского "Динамо" в эфире программы "ПРОФУТБОЛ" рассказал, какими видами спорта интересуется.
- За какими видами спорта следишь?
– Особо не смотрю ничего. Если попадется в новостях, то могу потом посмотреть, прочитать. За дзюдо следил, увлекался в одно время.
Напомним, что ранее футболист встречался с украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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