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Официально: Megogo в Украине будет транслировать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

Общие новости
(2 голосов)

До 2024 года

Официально: Megogo в Украине будет транслировать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
Новина українською

Медиасервис Megogo выиграл тендер УЕФА и получил эксклюзивное право трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезонов 2021 – 2024 гг.

Начиная с сезона 2021/2022 компании будут принадлежать права на показ матчей в Украине на всех платформах, включая телевизионные. Первым событием станет трансляция Суперкубка УЕФА, которая запланирована уже на 10 августа 2021 года.

"Впервые в истории Украины тендер на показ важнейших матчей европейских клубов выиграл именно OTT-сервис. Нам приятно осознавать, что УЕФА признал профессионализм и инновационность Megogo. Теперь начинается новая футбольная страница для украинского болельщика. Мы сосредоточим усилия на том, чтобы спортивный контент был ещё более высокого качества, а функционал ещё более удобным. Время новых положительных изменений стартовало», – комментирует Владимир Боровик, основатель и генеральный директор Megogo.

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"УЕФА с радостью приветствует Megogo в семье медиапартнеров УЕФА. Мы действительно рады, что это обеспечит качественное и инновационное освещение лучшего европейского клубного футбола для украинских болельщиков», – комментирует Гай-Лоран Эпштейн, директор по маркетингу УЕФА.

Кроме трансляций Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА на Megogo, впервые для зрителей появится третий клубный турнир УЕФА – Лига конференций УЕФА.

Продолжение показа футбольного сезона 2020/2021 Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, как и раньше, будет доступно для подписчиков MEGOGO на каналах от Volia.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
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Источник:
Мегого

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Комментарии (17)
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FC Energy (Новая Каховка)
13.01.2021 в 12:42
Забудьте о халяве, хотите хлеба и зрелищ (ЛЧ/ЛЕ) - надо платить.
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0
-1
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scorpius (Ck)
13.01.2021 в 12:33
Супер! А бесплатно можно будет смотреть?
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0
0
karpatoman (Львів)
13.01.2021 в 12:34
Не для того вони купляли права, щоб показувати безкоштовно :(
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
13.01.2021 в 12:37
Чёрт, а я то думал что раз футболы проиграли, то вернется халява как в 90-е и начало 00-х
0
0
karpatoman (Львів)
13.01.2021 в 12:32
Цікаво, оце Мегого отримало право показувати єврокубки. А хто буде організовувати телетрансляції домашніх матчів українських команд? Саме Мегого, чи будуть залучати аутсорс? Хто знає?
Ответить
0
0
Ten0N (Leopolis)
13.01.2021 в 12:38
Думаю буде аутсорс так само, як зараз Мегого транслює матчі ЛЧ і ЛЄ від Волі.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.01.2021 в 12:22
Пєнісов буде коментувати художню гімнастику разом з леоненком та грачовим.)))
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0
0
мы за динамо (киев)
13.01.2021 в 12:01
а хдє же пенісов харчєвацца буду
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+4
-1
aleks68
13.01.2021 в 12:14
ты лучше чучело переживай где сам харчеваться будешь.у суркиса попросишь похлёбки.пенис у тебя идиота вместо головы
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+1
-5
мы за динамо (киев)
13.01.2021 в 12:30
те шо луччє для кротошобли неприйнятне для людей
+3
0
avatar
armik (Киев)
13.01.2021 в 11:52
Каким волщебным образом они собираются проводить трансляции на "включая телевизионные" платформах? Туфта полнейшая. Ну и жители небольших населенных пунктов будут лишены футбола полностью.Это победа!
Ответить
0
-4
Ten0N (Leopolis)
13.01.2021 в 11:57
Дурашка, а каким образом сейчас Мегого транслирует матчи ЛЧ и ЛЕ если права принадлежат футболам?
Ответить
+2
0
avatar
armik (Киев)
13.01.2021 в 12:00
Футболы присутствуют на тарелках, можно купить карточку, взять в аренду модем.Никогда не слышал?В твоей пещере никто не знал?
0
-2
Ten0N (Leopolis)
13.01.2021 в 12:28
Ты хочешь сказать что Мегого здоровенный холдинг покупает карточки и модемы для трансляции еврокубков?Дурашка, ты сам в пещере сидишь, раз такую дичь пишешь. Для начала тему изучи потом пытайся выглядить умным.И я повторю тебе вопрос почему телевизионные платформы не смогут показывать ЛЧ, ЛЕ и ЛК?
+2
0
avatar
armik (Киев)
13.01.2021 в 12:33
Ты полный кретин или тебя пытаются лечить?
0
0
Ten0N (Leopolis)
13.01.2021 в 12:35
Всё что и требовалось доказать, дичь не шарит в теме, не может аргументировать свои слова и сливается в унитаз, пытаясь перейти на личности. Иди дрюкай на пенисова
0
0
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armik (Киев)
13.01.2021 в 12:44
Любое сходство между вами и человеком является чисто случайным!
0
0


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