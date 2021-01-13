Официально: Megogo в Украине будет транслировать Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

Медиасервис Megogo выиграл тендер УЕФА и получил эксклюзивное право трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезонов 2021 – 2024 гг.

Начиная с сезона 2021/2022 компании будут принадлежать права на показ матчей в Украине на всех платформах, включая телевизионные. Первым событием станет трансляция Суперкубка УЕФА, которая запланирована уже на 10 августа 2021 года.

"Впервые в истории Украины тендер на показ важнейших матчей европейских клубов выиграл именно OTT-сервис. Нам приятно осознавать, что УЕФА признал профессионализм и инновационность Megogo. Теперь начинается новая футбольная страница для украинского болельщика. Мы сосредоточим усилия на том, чтобы спортивный контент был ещё более высокого качества, а функционал ещё более удобным. Время новых положительных изменений стартовало», – комментирует Владимир Боровик, основатель и генеральный директор Megogo.

"УЕФА с радостью приветствует Megogo в семье медиапартнеров УЕФА. Мы действительно рады, что это обеспечит качественное и инновационное освещение лучшего европейского клубного футбола для украинских болельщиков», – комментирует Гай-Лоран Эпштейн, директор по маркетингу УЕФА.

Кроме трансляций Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА на Megogo, впервые для зрителей появится третий клубный турнир УЕФА – Лига конференций УЕФА.

Продолжение показа футбольного сезона 2020/2021 Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, как и раньше, будет доступно для подписчиков MEGOGO на каналах от Volia.