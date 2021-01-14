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UA: Перший покажет 5 поединков Клубного чемпионата мира по футболу

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Комментировать будет Роберто Моралес

UA: Перший покажет 5 поединков Клубного чемпионата мира по футболу
Новина українською

Общественный телеканал "UA: Перший" будет официальным транслятором Клубного чемпионата мира по футболу-2020. Он пройдет с 1 по 11 февраля в Катаре.

"UA: Перший" покажет 5 матчей турнира: поединок за 5 место, два полуфинала, матч за 3 место и финал. В турнире примут участие 7 команд: по одной команде из каждой конфедерации, а также сильнейшая команда страны-хозяйки турнира - Катара.

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Участник от Южной Америки определится в конце января по итогам розыгрыша Кубка Либертадорес. Участники турнира:

  • "Бавария" (Германия);
  • "Тигрес" (Мексика)
  • "Аль-Ахли" (Египет);
  • "Ульсан" (Южная Корея)
  • "Аль-Духайль" (Катар)
  • "Окленд Сити" (Новая Зеландия);
  • победитель Кубка Либертадорес

Жеребьевка сетки соревнований состоится 19 января. Турнир состоит из одного матча плей-офф, в котором сойдутся "Аль-Духайль" и "Окленд Сити", двух четвертьфиналов и полуфиналов, финала и матчей за 3 и 5 место.

Комментировать матчи будет спортивный комментатор "UA: Перший" Роберто Моралес.

Клубный чемпионат мира-2020 должен был состояться в декабре, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на февраль 2021 года.

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В статье: Роберто Моралес Клубный ЧМ Клубный чемпионат мира
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Источник:
UA: Перший

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