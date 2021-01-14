Усиление Десны, сенсационный вылет Баварии, Барса в финале. Главные новости за 13 января

UA-Футбол собрал для вас главные новости за среду, 13 января

Шахтер отправил в Десну атакующего полузащитника

На днях донецкий клуб вернул из аренды Михаила Мудрика. Сейчас же "Десна" объявила о переходе Владислава Вакулы, тоже на правах аренды. Вакула, основной позицией которого является левый фланг атаки, дебютировал в профессиональном футболе в составе "Стали", а заявил о себе в "Мариуполе". За азовцев сыграл 52 матча, в которых забил девять голов. В составе "Шахтера" он принял участие в четырех поединках.

Иранский форвард, забивший восемь голов в текущем чемпионате, не полетит с "Олимпиком" на зимние сборы. Захеди, по информации СМИ, подписал предварительный контракт с "Зарей". Руководство же донецкого клуба перевело нападающего в дубль, мотивируя это тем, что Шахаб перестал тренироваться в полную силу. Его контракт с "Олимпиком" действует до лета.

В конце прошлого года появилась информация, что "Горняк-Спорт" из Горишних Плавнив потерял источник финансирования - компания Ferrexpo решила сосредоточиться на одном клубе, а именно полтавской "Ворскле". Однако ныне главный тренер команды Игорь Жабченко сообщил, что клуб поддержит Полтавский горно-обогатительный комбинат. Правда, команду придется собирать практически с нуля, ведь почти все игроки покинули "Горняк-Спорт" сразу после окончания первой части сезона.

В полуфинале каталонцы встречались с "Реалом Сосьедад". Команде Кумана пришлось играть без Лионеля Месси, который получил травму. Де Йонг открыл счет в первом тайме, но баскская команда отыгралась после перерыва - Оярсабаль забил пенальти. Выявить сильнейшего в основное и дополнительное время соперникам не удалось, поэтому пришлось бить пенальти. В этом компоненте более удачливыми оказались игроки "Барселоны", которые реализовали три попытки из пяти, тогда как у "Реал Сосьедад" лишь два забитых. В финале блаугранас сыграют с победителем пары "Атлетик" - "Реал", которые сыграют сегодня.

С кем не бывает, это же кубок. Но когда сильнейшую команду Европы выбивает клуб, играющий во втором по рангу дивизионе - это событие незаурядное. При этом Ханси Флик играл почти основой. Со старта не вышел только Левандовски, при этом Роберт появился на поле на 74-й минуте. На тот момент красные выигрывали у "Хольштайн" из Киля, который занимает третье место во второй Бундеслиге, со счетом 1:2. Но удержать преимущество "Баварии" не удалось. На 90 + 5-й (!) соперник сделал счет 2:2, а в серии пенальти игроки "Хольштайн" шесть своих попыток исполнили безупречно, тогда как у мюнхенцев ошибся Марк Рока.

Аргентинский тренер зарекомендовал себя сильным специалистом, но крайне невезучим - с "Тоттенхэмом" ему так и не покорилась хоть какая-то вершина. А вот с ПСЖ он выиграл трофей уже в своем третьем матче. Парижане восьмой раз выиграли Суперкубок Франции. На этот раз соперником был "Марсель". Финальный счет - 2:1 - создает иллюзию борьбы. Но в действительности ПСЖ контролировал ситуацию и победил достаточно уверенно. Героем встречи стал Икарди, который забил сам и заработал пенальти для Неймара. Пайет гол-престижа "Марселя" провел на 89-й минуте.

В Англии продолжают подтягивать хвосты. "Манчестер Сити" сыграл свой 16-й матч (у лидеров "Ливерпуля" и МЮ - по 17), в котором победил "Брайтон". Единственный гол в игре забил Фил Фоден с паса Кевина Де Брюйне. Александр Зинченко сыграл все 90 минут. "Сити" уже третий с отставанием от "Ливерпуля" всего на один балл (от МЮ на четыре). А вот "Тоттенхэм" потерял два балла в игре с претендентом на вылет "Фулхэмом". Кейн открыл счет в первом тайме, а Лукман ответил после перерыва. Как следствие, команда Моуриньо только шестая, хотя отставание от того же "Сити" составляет всего два очка.