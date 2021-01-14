Вылет Баварии, первый трофей Почеттино и судьба Горняка-Спорт. Главные новости за 13 января. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеУсиление Десны, сенсационный вылет Баварии, Барса в финале. Главные новости за 13 января
Аренда Влада Вакулы, демарш Шахаба Захеди, но и это не все наши новости на сегодня. Судьба "Горняка-Спорт", "Барселона" в финале Суперкубка Испании, первый трофей Маурисио Почеттино в "ПСЖ", сенсационный вылет мюнхенской "Баварии" из Кубка Германии, вклад Зинченко в победу "Сити" и осечка "Тоттенхэма". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Новый клуб Махарадзе и смена горняцкого караула на фланге Десны. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- UA: Перший покажет 5 поединков Клубного чемпионата мира по футболу
- Реал Сосьедад - Барселона: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...