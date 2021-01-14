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Вылет Баварии, первый трофей Почеттино и судьба Горняка-Спорт. Главные новости за 13 января. Аудио

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Вылет Баварии, первый трофей Почеттино и судьба Горняка-Спорт. Главные новости за 13 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеУсиление Десны, сенсационный вылет Баварии, Барса в финале. Главные новости за 13 января

Аренда Влада Вакулы, демарш Шахаба Захеди, но и это не все наши новости на сегодня. Судьба "Горняка-Спорт", "Барселона" в финале Суперкубка Испании, первый трофей Маурисио Почеттино в "ПСЖ", сенсационный вылет мюнхенской "Баварии" из Кубка Германии, вклад Зинченко в победу "Сити" и осечка "Тоттенхэма". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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