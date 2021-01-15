Реал проиграл в полуфинале, Малиновский не хочет в Бельгию. Главные новости за 14 января

В финале Суперкубка Испании снова не будет Эль-Класико. В прошлом году пройти полуфинальную стадию не смогла “Барселона”, в этом сезоне – “Реал”. Вчера Мадрид уступил в полуфинале “Атлетику”. Баски забили два гола в первом тайме (дубль оформил Рауль Гарсия), и сумели сохранить преимущество, позволив “Реалу” отыграть только один мяч (Бензема). Финал Суперкубка Испании между “Барселоной” и “Атлетиком” состоится в воскресенье, 17 января.
Полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский отказался переходить в бельгийский "Брюгге", сообщает Voetbal 24. Украинец был приятно удивлен интересом со стороны бельгийского гранда и главного тренера Филиппа Клемана, но пока что он не планирует возвращаться в Бельгию. Добавляется, что Малиновский намерен побороться за место в стартовом составе “Аталанты”. К слову, вчера украинский хавбек провел полный матч за “Аталанту” в победном матче Кубка Италии против “Кальяри”.
"Айнтрахт" арендовал у “Реала” 23-летнего сербского форварда Луку Йовича. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и в нем не предусмотрена опция выкупа. Йович сделал свое имя в “Айнтрахте” до перехода в “Реал” в 2019 году за 60 млн евро. Серб забил всего два года в 32 матчах за Мадрид.
В четверг игроки “Шахтера” вышли из отпуска. В одной из киевских клиник для прохождения планового медицинского осмотра собралась первая группа футболистов, остальные игроки пройдут медосмотр в ближайшие два дня. 17 января "Шахтер" отправится в Анталью. По информации СМИ, в турецком сборе не примет участие защитник Богдан Бутко, который занимается поиском нового клуба.
“Александрия” решила серьезно сократить свой состав. Вчера клуб УПЛ покинули пять футболистов. По информации официального сайта “Александрии”, команду покинули нападающий Денис Безбородько, полузащитники Василий Грицук, Алексей Довгий и Максим Задерака, а также голкипер Дмитрий Рудык.
Лондонский “Арсенал” не смог продолжить серию из трех побед во внутреннем первенстве. Вчера “канониры” не смогли переиграть в матче АПЛ “Кристал Пэлас”. Игра закончилась со счетом 0:0. Таким образом после 18 туров “Арсенал” занимает в турнирной таблице одиннадцатое место с 24 пунктами.
Вчера были утверждены три кандидата, которые будут участвовать в внеочередных выборах президента “Барселоны”. Достаточное количество подписей членов клуба собрали Жоан Лапорта (9625 подписей), Виктор Фонт (4431) и Тони Фрейша (2643). Выборы состоятся 24 января.