Реал проиграл в полуфинале, Малиновский не хочет в Бельгию. Главные новости за 14 января

UA-Футбол собрал для вас главные новости за четверг, 14 января

В финале Суперкубка Испании снова не будет Эль-Класико. В прошлом году пройти полуфинальную стадию не смогла “Барселона”, в этом сезоне – “Реал”. Вчера Мадрид уступил в полуфинале “Атлетику”. Баски забили два гола в первом тайме (дубль оформил Рауль Гарсия), и сумели сохранить преимущество, позволив “Реалу” отыграть только один мяч (Бензема). Финал Суперкубка Испании между “Барселоной” и “Атлетиком” состоится в воскресенье, 17 января.

Полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский отказался переходить в бельгийский "Брюгге", сообщает Voetbal 24. Украинец был приятно удивлен интересом со стороны бельгийского гранда и главного тренера Филиппа Клемана, но пока что он не планирует возвращаться в Бельгию. Добавляется, что Малиновский намерен побороться за место в стартовом составе “Аталанты”. К слову, вчера украинский хавбек провел полный матч за “Аталанту” в победном матче Кубка Италии против “Кальяри”.

"Айнтрахт" арендовал у “Реала” 23-летнего сербского форварда Луку Йовича. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и в нем не предусмотрена опция выкупа. Йович сделал свое имя в “Айнтрахте” до перехода в “Реал” в 2019 году за 60 млн евро. Серб забил всего два года в 32 матчах за Мадрид.

В четверг игроки “Шахтера” вышли из отпуска. В одной из киевских клиник для прохождения планового медицинского осмотра собралась первая группа футболистов, остальные игроки пройдут медосмотр в ближайшие два дня. 17 января "Шахтер" отправится в Анталью. По информации СМИ, в турецком сборе не примет участие защитник Богдан Бутко, который занимается поиском нового клуба .

“Александрия” решила серьезно сократить свой состав. Вчера клуб УПЛ покинули пять футболистов. По информации официального сайта “Александрии”, команду покинули нападающий Денис Безбородько, полузащитники Василий Грицук, Алексей Довгий и Максим Задерака, а также голкипер Дмитрий Рудык.

Лондонский “Арсенал” не смог продолжить серию из трех побед во внутреннем первенстве. Вчера “канониры” не смогли переиграть в матче АПЛ “Кристал Пэлас”. Игра закончилась со счетом 0:0. Таким образом после 18 туров “Арсенал” занимает в турнирной таблице одиннадцатое место с 24 пунктами.

Вчера были утверждены три кандидата, которые будут участвовать в внеочередных выборах президента “Барселоны”. Достаточное количество подписей членов клуба собрали Жоан Лапорта (9625 подписей), Виктор Фонт (4431) и Тони Фрейша (2643). Выборы состоятся 24 января.