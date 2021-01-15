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Решение Малиновского, проигрыш Реала и чистка в Александрии. Главные новости за 14 января. Аудио

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Решение Малиновского, проигрыш Реала и чистка в Александрии. Главные новости за 14 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРеал проиграл в полуфинале, Малиновский не хочет в Бельгию. Главные новости за 14 января

Мадридский "Реал" вылетает из полуфинала Суперкубка Испании, Руслан Малиновский не хочет уезжать из Италии, но и это не все наши новости на сегодня. Чистка в команде Шарана, возвращение Йовича к местам силы в Германии, выход "Шахтера" из отпуска, ничья лондонского "Арсенала" и кандидаты в президенты "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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