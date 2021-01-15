Решение Малиновского, проигрыш Реала и чистка в Александрии. Главные новости за 14 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Мадридский "Реал" вылетает из полуфинала Суперкубка Испании, Руслан Малиновский не хочет уезжать из Италии, но и это не все наши новости на сегодня. Чистка в команде Шарана, возвращение Йовича к местам силы в Германии, выход "Шахтера" из отпуска, ничья лондонского "Арсенала" и кандидаты в президенты "Барселоны". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.