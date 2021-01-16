Яя Туре вернулся в Украину, Фонсека опозорился в дерби. Главные новости за 15 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 15 января

Правда, не главным, а лишь ассистентом. Бывший ивуарийский полузащитник войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика". Переговоры по контракту еще продолжаются, но президент клуба Владислав Гельзин уже заявил, что Туре 19-го января присоединится к команде на сборах в Турции. Напомним, что Яя до того, как стал звездой в "Барселоне" и "Манчестер Сити" играл за донецкий "Металлург".

По данным бельгийских СМИ, лиссабонский "Спортинг" предлагал "Генту" 10 млн евро за украинского форварда, однако бельгийский клуб отказался, поскольку планирует заработать на трансфере Яремчука больше. При этом сам Роман согласился остаться в Бельгии до лета, так как нашел общий язык с новым тренером Хансом Ванхазебруком. В текущем сезоне у Яремчука девять голов в 15-ти матчах чемпионата.

Пока абсолютное большинство клубов только втягиваются в тренировочные сборы, луганская команда уже успела сыграть второй спарринг. На этот раз снова был соперник из Польши - "Пяст", занимающий 13-е место. Подопечные Скрипник пропустили по мячу в начале таймов, а сами смогли забить лишь на 85-й - Юрченко отличился с пенальти. 1:2 в итоге. В первой игре, напомним, "Заря" сыграла вничью 2:2 с "Ракувом".

18-й тур итальянской Серии А открывал поединок между "Лацио" и "Ромой". Перед игрой волки занимали третье место, тогда как орлы были только восьмыми. Но это не помешало именно "Лацио" получить более чем убедительную победу. Счет открыл Иммобиле, а Луис Альберто затем оформил дубль - 3:0 в пользу команды Индзаги. "Лацио" поднялся лишь на одну ступеньку, однако отставание от той же "Ромы" составляет всего три очка.

В какой-то момент леверкузенский клуб даже возглавил Бундеслигу. Однако в последнее время аптекари стремительно теряют позиции. В пятницу "Байер" проиграл третью в последних четырех поединках игру (еще один матч завершился ничьей). На этот раз команду Петера Боша обыграл "Унион Берлин" - единственный гол в игре на 88-й минуте забил Седрик Тухерт. К слову, "Унион" поднялся на четвертое место в турнирной таблице - отставание от "Баварии" составляет всего пять очков.

Легендарному форварду МЮ Уэйну Руни пришлось экстренно менять статус игрока на тренера. После увольнения Филиппа Коку в ноябре он стал исполняющим обязанности тренера "Дерби Каунти". После 12 сыгранных матчей (+3 =4 -5) руководство клуба решило подписать с Уэйном полноценный контракт. Сейчас "Дерби Каунти" идет в зоне вылета Чемпионшипа - второго по рангу дивизиона Англии.