Успех чемпиона Украины по футзалу, второе место Лестера. Главные новости за 16 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 16 января

Речь о футзале. Чемпион Украины победил уже во втором раунде в главном клубном турнире Европы. В 1/16 финала "Продэксиму" противостоял представитель Македонии "Шкупи". Херсонцы очень быстро повели в счете 2:0, во втором тайме могли увеличить преимущество, но Роза не реализовал пенальти. А через четыре минуты Клаудио заставил понервничать поклонников херсонской команды, забив в собственные ворота. Впрочем, "Продэксим" мгновенно восстановил преимущество в два мяча (Белоцерковец оформил дубль), а затем довел счет до разгромного - 5:1.

Азовцы встречались с польским "Ракувом", который идет вторым в турнирной таблице Экстракласы. На 88-й минуте команда Маркевича пропустила с пенальти и счет стал 1:2 в пользу соперника, однако "Мариуполь" успел отыграться - Танковский реализовал 11-метровый на 90+1-й, 2:2 в итоге. "Минай" уступил венгерской "Кишварде", пропустив единственный гол перед перерывом. Первый тайм за новую команду сыграл Артем Милевский.

"Десна" объявила о возвращении форварда Дениса Безбородко, который уже играл за черниговцев, однако предыдущие полтора года провел в составе "Александрии" (семь голов в 41 матче). "Минай" просматривает бывшего защитника "Динамо" Даниила Карася. "Львов" попрощался еще с двумя игроками - украинским защитником Егором Клименчуком и хорватом Максом Челичем. Экс-форвард "Металлурга", "Стали" и "Карпат" Роман Дебелко стал игроком чемпиона Беларуси солигорского "Шахтера", который тренирует Роман Григорчук. Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский сообщил, что на просмотр к дончанам приедет форвард из "Порту-Б".

Лисы в 19-м туре обыграли "Саутгемптон" 2:0 и опередили "Ливерпуль" на два балла. Красные, напомним, сегодня сыграют с МЮ. Наконец серию неудач прервал "Челси" - аристократы одолели "Фулхэм" благодаря голу Маунта. Команда Лэмпарда поднялась на седьмое место. "Вест Хэм" отпраздновал победу над "Бернли" - тоже 1:0. Ярмоленко вышел на замену на 82-й минуте и за время, которое ему выделил тренер, успел коснуться мяча шесть раз. "Лидс" проиграл "Брайтону", который таким образом отдалился от зоны вылета.

В рамках 16-го тура чемпионата Германии в субботу было сыграно шесть матчей и в пяти из них был зафиксирован ничейный результат. "Боруссия" из Дортмунда не смогла обыграть "Майнц" - 1:1, при этом Ройс не реализовал пенальти. "Лейпциг" ушел от поражения в игре с "Вольфсбургом" - 2:2. С аналогичным счетом "Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла со "Штутгартом", при этом жеребцы пропустили второй мяч на 90+6-й минуте. Единственная команда, которая смогла вчера выиграть - "Вердер", бременцы одолели "Аугсбург" 2:0.

Правда, нужно делать поправку на то, что "Лион" свой матч сыграет только в воскресенье. Парижане играли на выезде с "Анже" и выиграли благодаря голу Курзава. ПСЖ опережает ткачей на два балла. А вот "Марсель" проиграл "Ниму" 1:2 и потерял возможность подняться в первую пятерку. Команда Виллаш-Боаша отстает от лидера на десять очков.