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Монзуль попала в топ-3 арбитров-женщин десятилетия по версии IFFHS

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(1 голосов)

Украинка попала в почётный рейтинг

Монзуль попала в топ-3 арбитров-женщин десятилетия по версии IFFHS
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг лучших судей десятилетия среди женщин.

В почетный список попала украинка Екатерина Монзуль, занявшая третье место.

Лучшей была признана немка Бибиана Штейнхаус, а её швейцарская коллега Эстер Стаубли – второй.

Напомним, что в текущем сезоне Монзуль впервые работала на матче мужских сборных в Лиге Наций, а также на поединках Лиги Европы.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Комментарии (4)
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K-Spirit (Киев)
17.01.2021 в 16:30
А сколько их там всего в списке? 3 или 4? Огласите весь список, пожалуйста.
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0
0
Vantala (Kharkiv)
17.01.2021 в 15:29
Вот и ответ хейтерам. Собаки лают, а караван идет.
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+2
0
Oлeкcин (Н.)
17.01.2021 в 15:19
У дырявых свой собственный судейский рейтинг: Годулян, Годулян и Годулян.
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+1
-1
storm_ua (Николаев)
17.01.2021 в 15:16
Красавчик, наши мужики футболисты полный шлак, хоть девушки арбитры имеют достойный уровень
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+1
-1


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