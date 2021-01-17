Монзуль попала в топ-3 арбитров-женщин десятилетия по версии IFFHS
Украинка попала в почётный рейтинг
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг лучших судей десятилетия среди женщин.
В почетный список попала украинка Екатерина Монзуль, занявшая третье место.
Лучшей была признана немка Бибиана Штейнхаус, а её швейцарская коллега Эстер Стаубли – второй.
Напомним, что в текущем сезоне Монзуль впервые работала на матче мужских сборных в Лиге Наций, а также на поединках Лиги Европы.
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Комментарии (4)
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K-Spirit (Киев)
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