Драма Барселоны, поражение Ювентуса, отставание Ливерпуля. Главные новости за 17 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 17 января

Ну и матч подарили "Барселона" и "Атлетик". Невероятный сюжет с эффектным финалом. Гризманн сделал все для того, чтобы стать главным героем поединка. Он дважды выводил каталонцев вперед. После его первого гола забил Де Маркос, после второго - Вильярибе. При этом счет 2:2 был установлен на 90-й минуте! Тем самым "Атлетик" перевел игру в овертайм и в самом начале первого дополнительного времени Иньяки Уильямс классно забивает в девятку. У "Барселоны" остается еще почти полчаса, чтобы изменить ход, но все, что удается каталонцам - это удаление Лионеля Месси, первое за время выступлений в "Барселоне". 2:3 - "Атлетик" завоевывает Суперкубок, обыграв двух испанских грандов.

Еще один большой матч состоялся в Англии - "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед". Впрочем, цена поединка обусловила ход игры, которая вышла крайне осторожной. В итоге все завершилось со счетом 0:0. Для "Ливерпуля" это четвертый матч без побед, как следствие команда Клоппа пропустила по итогам тура не только "Лестер", но и "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы разбила "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 и вышла на второе место. Отставание от МЮ составляет всего два очка, к тому же у горожан на одну игру меньше. Александр Зинченко сыграл полный матч.

В Серия А все внимание было приковано к противостоянию второй и четвертой команды в турнирной таблице. Последний раз "Интер" побеждал Старую Синьору еще в 2016-м. Серия без побед насчитывала семь матчей подряд. Наконец ее удалось прервать. В дебюте игры Артуро Видаль открыл счет, а в начале второго тайма Барелла удвоил преимущество. "Ювентус" игру провел бездарно и за 90 минут создал лишь один момент, чтобы забить гол. 2:0 - "Интер" догнал "Милан", оторвавшись от "Юве" на семь очков. Но россонери свой матч сыграют в понедельник.

Мюнхенцы принимали "Фрайбург", который до этого выиграл пять матчей подряд в Бундеслиге. Команда Штрайха создала проблемы сопернику и на этот раз, но все же класс "Баварии" сыграл решающую роль. Голы Левандовского и Мюллера позволили одержать победу (2:1) и оторваться от ближайшего преследователя на четыре очка. Также отмечаем победу "Айнтрахта" над "Шальке" - 3:1. Дублем в этой игре отметился Лука Йович. Серб, напомним, полтора года назад за 60 млн евро перешел в "Реал". В Мадриде провалился и на днях вернулся во Франкфурт на правах аренды. И сразу же начал доказывать, что он качественный форвард, если ему доверяют.

О наших за границей

Руслан Малиновский вышел в старте "Аталанты" на игру с "Дженоа", но за 66 минут результативными действиями не отметился. Команда из Бергамо сыграла в сухую ничью. Роман Яремчук заработал пенальти в игре с "Антверпеном", но его партнер не смог реализовать 11-метровый. В итоге "Гент" проиграл 0:1. Эдуард Соболь сыграл 57 минут за "Брюгге" в поединке с "Беерхорстом" - соперник "Динамо" в ЛЕ победил 3:0. Александр Филиппов вышел на замену на последние десять минут в победной игре "Сент-Трюйдена" против "Ловена" (3:1). Евгений Шахов помог АЕКу победить "Атромитос" 2:1, афинская команда идет второй в чемпионате Греции. Кипрский "Пафос" Дмитрия Михайленко, ворота которого защищает Артур Рудько, проиграл АПОЭЛу 2:3.

Горняки подготовку ко второй части сезона проводят в Турции. Луиш Каштру взял на сборы 29 футболистов. В частности, после травмы восстановился Корниенко. А вот Исмаили остался в Киеве, где продолжает восстановление после травмы крестообразных связок. К слову, в делегации "Шахтера" только два форварда - Мораес и Вьюнник. В СМИ тем временем появилась информация, что донецкий клуб сделал предложение по 17-летнему нападающего "Флуминезе" Кайки, которого называют вундеркиндом. Впрочем, трансфер может состояться только летом, когда парень станет совершеннолетним.