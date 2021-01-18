  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Анатолий Тимощук – о конфликте Украины и России: Любая война – это горе для каждой из сторон
В тренде

Анатолий Тимощук – о конфликте Украины и России: Любая война – это горе для каждой из сторон

Общие новости
(1 голосов)

Питер – его дом

Анатолий Тимощук – о конфликте Украины и России: Любая война – это горе для каждой из сторон
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины, донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита" Анатолий Тимощук дал большое интервью изданию "Гол". Сайт UA-Футбол приводит отрывок из разговора бывшего игрока с российским журналистом.

Читайте такжеУ Ярмоленко с Тимощуком есть договоренность по поводу количества матчей за сборную Украины

– Как изменилась ваша жизнь, когда между Россией и Украиной испортились отношения?

– Есть политические высказывания и отношения. Я стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, что бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война – это горе для каждой из сторон конфликта. Хотелось бы, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира.

– Когда вы пришли в "Зенит" в третий раз, то в Украине на вас накинулись с критикой. Как прошел тот период?

– Я в целом достаточно устойчив к критике и мало обращаю внимания на разговоры в Интернете. Все это делается для раздутия ситуации и сенсаций. И многие игроки говорят: "Все, что пишут, – это не правда". Слухи, сплетни – это маркетинговые или рекламные ходы. В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. Наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Сколько людей, столько и мнений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Гол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.01.2021 в 13:26
Гнида продажна вона і є гнида...
Ответить
+1
0
Algrab (Костопiль)
18.01.2021 в 13:23
Дійсно, навіщо писати про це л.йно...Він вибрав сторону ворога України, і крапка.
Ответить
+4
0
Динамист (Киев)
18.01.2021 в 13:07
Даже боюсь представить реакцию моего деда после вопроса "Дедушка а как изменилась твоя жизнь когда между Германией и Советским союзом испортились отношения? Нахер такие статьи, админы вы совсем там ку-ку?
Ответить
+5
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...