Анатолий Тимощук – о конфликте Украины и России: Любая война – это горе для каждой из сторон

Экс-футболист сборной Украины, донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита" Анатолий Тимощук дал большое интервью изданию "Гол". Сайт UA-Футбол приводит отрывок из разговора бывшего игрока с российским журналистом.

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– Как изменилась ваша жизнь, когда между Россией и Украиной испортились отношения?

– Есть политические высказывания и отношения. Я стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, что бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война – это горе для каждой из сторон конфликта. Хотелось бы, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира.

– Когда вы пришли в "Зенит" в третий раз, то в Украине на вас накинулись с критикой. Как прошел тот период?

– Я в целом достаточно устойчив к критике и мало обращаю внимания на разговоры в Интернете. Все это делается для раздутия ситуации и сенсаций. И многие игроки говорят: "Все, что пишут, – это не правда". Слухи, сплетни – это маркетинговые или рекламные ходы. В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. Наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Сколько людей, столько и мнений.