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Не хочу чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать - Рафаилов рассказал, почему он живет в Краснодаре

Общие новости
(1 голосов)

Наверное, это и к лучшему

Не хочу чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать - Рафаилов рассказал, почему он живет в Краснодаре
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, почему он на данный момент живет в Краснодаре.

По словам бывшего функционера, это не связано с нападениями, которым он якобы поддался в 2014 году.

"Да нет, глупости. Я уже взрослый, независимый человек. Не хочу чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать. К тому же на украинском я говорю очень хорошо.

Мне не единожды приходилось с глазу на глаз встречаться с опасностью (у меня армия была непростая), но я никогда ни за чьими спинами не прятался. Всегда выходил вперед, поэтому не в этом причина", – сказал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Источник:
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Комментарии (15)
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Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
18.01.2021 в 18:58
Так все адекватные и обеспеченные люди уезжают из страны! Тут наступили времена, хуже 90х! Беспредел и маразм! А куда ему ехать, в Польшу???
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0
0
Юра с Амура (Дніпро)
18.01.2021 в 18:51
Ну, тут вариантов два - Ростов или Краснодар. Непонятно только одно - почему до сих пор Заря и Шахтер игают не в чемпионатах молодых народных республик, а в "фашистском" первенстве Украины!? Старый дурак. Грёбанный совок...
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+3
-1
С.Карпович. (Ланівці)
18.01.2021 в 18:42
А де ще жити старому сєпару?Не в Краків же,чи Лісабон.Тре там де скрєпи.
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+4
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
18.01.2021 в 18:33
Как-то раньше не замечал особо, какое этот дед все-таки го.вно. Видно при переезде в ка.ца.пию все эти качества поперли наружу
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+6
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
18.01.2021 в 18:29
це вусате чмо нехай там й кукує довіку! таким (з русскоязычной челюстью, пам'ятаєте цей випадок, ставший вже мемом) лиш одна дорога - в рашистський мордор...
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+5
-3
football_soccer (Украина)
18.01.2021 в 18:25
живу на юге страны.Ни разу мне тут никто не диктовал ничего на счет языка. Но при этом регулярно и слышу и читаю какие-то набросы больных людей, которые утверждают, что нас тут на юго-востоке чуть ли не пытками заставлять говорить на украинском языке.. Бредни. Взрослый человек, а говорит ерунду.
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+10
0
юрец-700 (Харьков)
18.01.2021 в 18:39
C 16 января постановлением кабмина общение только на мове во всех государственных и часных структурах короче вне дома только на украинском языке и это ни кто ничего не диктует?
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+4
-3
911+ (Харків)
18.01.2021 в 18:57
Причём тут КабМин?! Какое постановление?! Вы о чём? 16.01.2021 вступили в силу переходные положения ЗАКОНА, а не какого-то там постановления КабМина... 16.07.2019 он был подписан и вступил в силу через год 16.07.2020. До 16.01.2021 (т.е. 1.5 года) руководителям предприятий сферы обслуживания было дано время, чтоб обучить персонал, который участвует в общении с клиентами государственному языку. Другой вопрос, если наёмный сотрудник не поставил в известность работодателя указав, к примеру, в анкете, что он владеет государственным языком, как в своё время, добавляя значимости в резюме писали английский (со словарём). Сделали по принципу той-же Франции, где к посетителю/клиенту обращаются первоначально на государственном языке, а в случае ответа, к примеру, на английском, - переходят соответственного на него.
0
0
юрец-700 (Харьков)
18.01.2021 в 18:41
и всех заставляют это подписывать если не согласен ищи другую работу - это как?
Ответить
+3
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
18.01.2021 в 18:43
Нет, дятел, специально для далбайопов, неспособных понимать украинский, введена поправка, что по их просьбе будут обслуживать на русском
+2
-3
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
18.01.2021 в 18:52
В Польше и в любой другой стране в гос.учреж. и в сервисе только на государственном языке, кто не знает учит госуд.язык, в чём проблема? украинский такой лёгкий для русскоязычных, это ж не венгерский или китайский.
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.01.2021 в 18:52
Для работников - это не общение, а исполнение трудовых обязанностей. Нах держать дебилов, не могущих выучить пару предложений на столь близком языке?
+1
0
юрец-700 (Харьков)
18.01.2021 в 18:56
дело не в знании языка (говорить и писать научен с детства) а в том как это все подается
0
0
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ПетроФ (Луцьк)
18.01.2021 в 18:25
а чого не в Луганську7
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+4
0
Саша AS80 (Харків)
18.01.2021 в 18:16
воно дурне... хай там і живе...
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+5
-1


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