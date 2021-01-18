Не хочу чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать - Рафаилов рассказал, почему он живет в Краснодаре

Бывший генеральный директор " Зари " Сергей Рафаилов рассказал, почему он на данный момент живет в Краснодаре.

По словам бывшего функционера, это не связано с нападениями, которым он якобы поддался в 2014 году.

"Да нет, глупости. Я уже взрослый, независимый человек. Не хочу чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать. К тому же на украинском я говорю очень хорошо.

Мне не единожды приходилось с глазу на глаз встречаться с опасностью (у меня армия была непростая), но я никогда ни за чьими спинами не прятался. Всегда выходил вперед, поэтому не в этом причина", – сказал Рафаилов.