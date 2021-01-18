Не хочу чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать - Рафаилов рассказал, почему он живет в Краснодаре
Наверное, это и к лучшему
Бывший генеральный директор "
По словам бывшего функционера, это не связано с нападениями, которым он якобы поддался в 2014 году.
"Да нет, глупости. Я уже взрослый, независимый человек. Не хочу чтобы мне диктовали, на каком языке разговаривать. К тому же на украинском я говорю очень хорошо.
Мне не единожды приходилось с глазу на глаз встречаться с опасностью (у меня армия была непростая), но я никогда ни за чьими спинами не прятался. Всегда выходил вперед, поэтому не в этом причина", – сказал Рафаилов.
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Источник:Youtube-канал Sport Arena
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Комментарии (15)
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