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ТК Футбол перестали транслировать чемпионат Франции

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(2 голосов)

Из европейских топов на Футболах осталась только Италия

ТК Футбол перестали транслировать чемпионат Франции
Новина українською

Телеканалы "Футбол" перестали транслировать чемпионат французской Лиги 1. Матчи исчезли из сетки каналов после первого круга первенства – 19 тур (который состоялся 9 января) еще был показан, а 20-й (15-17 января) – уже нет.

Отсутствуют матчи французского первенства и в сетке канала на ближайшие выходные.

Отметим, что правообладателем на трансляции матчей чемпионата Франции в Украине является сервис "Megogo", а каналы "Футбол" транслировали его по сублицензии.

Смогут ли стороны договориться о пролонгации отношений пока что неизвестно.

Напомним, что именно "Megogo" недавно выиграл тендер УЕФА и получил эксклюзивное право трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезонов 2021 – 2024 гг. При этом руководство каналов "Футбол" заявляло о том, что надеется договориться о сублицензии на трансляции еврокубков.

Таким образом, на "Футболах" на данный момент остался только один из европейских топ-чемпионатов. Каналы транслируют чемпионат Италии, в то время как "Megogo" собрал у себя Испанию, Германию и Францию, а Английскую Премьер-Лигу в Украине транслирует "Setanta".

Также "Футболы" обладают правами на показ в Украине матчей УПЛ, сборной Украины и Евро-2020.

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В статье: ТК Футбол Megogo
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Комментарии (2)
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Sandro (Kyiv)
19.01.2021 в 01:13
я буду смотреть чемпионат Франции только если мне заплатят
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Zapp Brannigan (Київ)
19.01.2021 в 00:38
Зате бабки деруть за свої канали - ого-го! От як так може бути, що 3 канали (Футбол 1,2,3) коштують на місяць ТАК САМО, як сотня каналів, серед яких - недешеві Discovery, National Geogrpahic, ВВС, CNN, DW, Eurosport, Setanta, Viasat????? І за що там платити? За УПЛ, яку ще 10 років тому на Ут1 показували,а зараз на 2+2 можна глянути?
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