ТК Футбол перестали транслировать чемпионат Франции

Телеканалы "Футбол" перестали транслировать чемпионат французской Лиги 1. Матчи исчезли из сетки каналов после первого круга первенства – 19 тур (который состоялся 9 января) еще был показан, а 20-й (15-17 января) – уже нет.

Отсутствуют матчи французского первенства и в сетке канала на ближайшие выходные.

Отметим, что правообладателем на трансляции матчей чемпионата Франции в Украине является сервис "Megogo", а каналы "Футбол" транслировали его по сублицензии.

Смогут ли стороны договориться о пролонгации отношений пока что неизвестно.

Напомним, что именно "Megogo" недавно выиграл тендер УЕФА и получил эксклюзивное право трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезонов 2021 – 2024 гг. При этом руководство каналов "Футбол" заявляло о том, что надеется договориться о сублицензии на трансляции еврокубков.

Таким образом, на "Футболах" на данный момент остался только один из европейских топ-чемпионатов. Каналы транслируют чемпионат Италии, в то время как "Megogo" собрал у себя Испанию, Германию и Францию, а Английскую Премьер-Лигу в Украине транслирует "Setanta".

Также "Футболы" обладают правами на показ в Украине матчей УПЛ, сборной Украины и Евро-2020.