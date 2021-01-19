Громкий трансфер Руха, поражение Динамо и дубль Ибрагимовича. Главные новости от 18 января
А также "Арсенал" громит "Ньюкасл" и дата рассмотрения апелляции Украины в суде против Швейцарии
UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 18 января
Львовский "Рух" подписал контракт с четвертьфиналистом чемпионата Европы, участником чемпионата мира, исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном. Опытный центральный защитник подписал контракт с "желто-черными" сроком на полгода с возможностью пролонгации еще на год. В активе Сигурдссона 96 матчей за сборную Исландии и 5 голов. По количеству сыгранных поединков за национальную команду защитник входит в топ-тройку.
Подопечные Мирчи Луческу не лучшим образом начали сборы в ОАЭ. Поединок против лидера и действующего чемпиона Польши, варшавской "Легии", завершился со счетом 0:2. Киевляне ожидаемо выглядели тяжеловато: "бело-синие" сейчас однозначно находятся под нагрузками и к тому же только недавно начали тренировки. "Легия", которой скоро предстоит дебютный в году официальный матч, двигалась намного уверенее и на ногах была легче.
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Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против сборной Швейцарии. Поединок должен был состояться 17 ноября 2020 в Люцерне. УАФ сообщает, что слушания состоится 16 февраля 2021 года.
"Ньюкасл" противостоял лондонцам, и смог продержаться только первые 50 минут. Во втором тайме "канониры" поймали настоящий кураж и буквально уничтожили гостей. Дубль на счету Обамеянга, еще один гол забил Сака. Несмотря на убедительную победу и серию в АПЛ из пяти матчей без поражений (четыре из них победные), подопечные Артеты находятся всего лишь на десятом месте в турнирной таблице.
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Снова Ибрагимович тянет "россонери", дубль на счету ветерана. "Кальяри" старался, действовал смело. В первом тайме нанес в два раза больше ударов по воротам. Если бы "кроссы" и их замыкания были более точными - забил бы. Но не сумел, а "Милану" хватило минимум усилий, а также таланта Ибры. Три очка в кармане миланцев, а это три пункта преимущества над "Интером" и десять - над "Ювентусом" в турнирной таблице.
Польский футбольный союз объявил, что Ежи Бженчек перестал исполнять обязанности главного тренера национальной сборной. Президент футбольной ассоциации Польши Збигнев Бонек сообщил об этом "с болью в сердце". 49-летний Бженчек возглавил поляков в июле 2018-го после неудачного выступления команды на чемпионате мира. Он сохранил для команды место в высшем дивизионе Лиги наций и вышел на ЕВРО-2020 с первой позиции в группе.
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