Громкий трансфер Руха, поражение Динамо и дубль Ибрагимовича. Главные новости от 18 января

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 18 января

Топовый трансфер провел клуб УПЛ

Львовский "Рух" подписал контракт с четвертьфиналистом чемпионата Европы, участником чемпионата мира, исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном. Опытный центральный защитник подписал контракт с "желто-черными" сроком на полгода с возможностью пролонгации еще на год. В активе Сигурдссона 96 матчей за сборную Исландии и 5 голов. По количеству сыгранных поединков за национальную команду защитник входит в топ-тройку.

Динамо Киев проиграл в первом матче нового года

Подопечные Мирчи Луческу не лучшим образом начали сборы в ОАЭ. Поединок против лидера и действующего чемпиона Польши, варшавской "Легии", завершился со счетом 0:2. Киевляне ожидаемо выглядели тяжеловато: "бело-синие" сейчас однозначно находятся под нагрузками и к тому же только недавно начали тренировки. "Легия", которой скоро предстоит дебютный в году официальный матч, двигалась намного уверенее и на ногах была легче.

В феврале CAS рассмотрит апелляцию Украины в суде против Швейцарии

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против сборной Швейцарии. Поединок должен был состояться 17 ноября 2020 в Люцерне. УАФ сообщает, что слушания состоится 16 февраля 2021 года.

Крупную победу в последнем матче 19-го тура АПЛ добыл Арсенал

"Ньюкасл" противостоял лондонцам, и смог продержаться только первые 50 минут. Во втором тайме "канониры" поймали настоящий кураж и буквально уничтожили гостей. Дубль на счету Обамеянга, еще один гол забил Сака. Несмотря на убедительную победу и серию в АПЛ из пяти матчей без поражений (четыре из них победные), подопечные Артеты находятся всего лишь на десятом месте в турнирной таблице.

Милан обыграл Кальяри

Снова Ибрагимович тянет "россонери", дубль на счету ветерана. "Кальяри" старался, действовал смело. В первом тайме нанес в два раза больше ударов по воротам. Если бы "кроссы" и их замыкания были более точными - забил бы. Но не сумел, а "Милану" хватило минимум усилий, а также таланта Ибры. Три очка в кармане миланцев, а это три пункта преимущества над "Интером" и десять - над "Ювентусом" в турнирной таблице.

Неожиданная отставка наставника Кадры

Польский футбольный союз объявил, что Ежи Бженчек перестал исполнять обязанности главного тренера национальной сборной. Президент футбольной ассоциации Польши Збигнев Бонек сообщил об этом "с болью в сердце". 49-летний Бженчек возглавил поляков в июле 2018-го после неудачного выступления команды на чемпионате мира. Он сохранил для команды место в высшем дивизионе Лиги наций и вышел на ЕВРО-2020 с первой позиции в группе.