Ирина Морозюк указала, какие преимущества женщины-президента перед мужчиной

Ирина Морозюк, президент львовского "Лиона" и бывшая жена украинского футболиста турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка рассказала о стереотипах в футболе.

– Вы президент "Лиона" из Львова. Каково это для девушки – быть боссом в мужском коллективе?

– Женщина может руководить лучше, чем мужчина. Объясню: слабый пол более склонен к организации. Например, тот же домашний очаг: все на хрупких плечах девушки, у нас к этому расположенность на генетическом уровне.

Да, есть стереотип, что мужчины правят миром. Но мы тоже способны построить империю.

– А как же все эти комментарии в стиле "да куда баба полезла, какой ей футбол". Есть что ответить?

– Эти комментаторы сами играли в футбол? Я бы прислушалась к мнению человека, который реально сделал карьеру. А тут... Что обращать внимание на пустословов и диванных критиков? – сказала Морозюк.