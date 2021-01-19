Ирина Морозюк указала, какие преимущества женщины-президента перед мужчиной
Она рассказала о стереотипах
Ирина Морозюк, президент львовского "Лиона" и бывшая жена украинского футболиста турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка рассказала о стереотипах в футболе.
– Вы президент "Лиона" из Львова. Каково это для девушки – быть боссом в мужском коллективе?
– Женщина может руководить лучше, чем мужчина. Объясню: слабый пол более склонен к организации. Например, тот же домашний очаг: все на хрупких плечах девушки, у нас к этому расположенность на генетическом уровне.
Да, есть стереотип, что мужчины правят миром. Но мы тоже способны построить империю.
– А как же все эти комментарии в стиле "да куда баба полезла, какой ей футбол". Есть что ответить?
– Эти комментаторы сами играли в футбол? Я бы прислушалась к мнению человека, который реально сделал карьеру. А тут... Что обращать внимание на пустословов и диванных критиков? – сказала Морозюк.
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