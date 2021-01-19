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Ирина Морозюк указала, какие преимущества женщины-президента перед мужчиной

Общие новости
(4 голосов)

Она рассказала о стереотипах

Ирина Морозюк указала, какие преимущества женщины-президента перед мужчиной
Новина українською

Ирина Морозюк, президент львовского "Лиона" и бывшая жена украинского футболиста турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка рассказала о стереотипах в футболе.

– Вы президент "Лиона" из Львова. Каково это для девушки – быть боссом в мужском коллективе?

– Женщина может руководить лучше, чем мужчина. Объясню: слабый пол более склонен к организации. Например, тот же домашний очаг: все на хрупких плечах девушки, у нас к этому расположенность на генетическом уровне.

Да, есть стереотип, что мужчины правят миром. Но мы тоже способны построить империю.

– А как же все эти комментарии в стиле "да куда баба полезла, какой ей футбол". Есть что ответить?

– Эти комментаторы сами играли в футбол? Я бы прислушалась к мнению человека, который реально сделал карьеру. А тут... Что обращать внимание на пустословов и диванных критиков? – сказала Морозюк.

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В статье: Николай Морозюк Ризеспор (Ризе) Ирина Морозюк
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Источник:
Спорт-Экспресс

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Комментарии (4)
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tolina-ystas (Краматорск)
19.01.2021 в 14:44
Определение ума человека по половому признаку очевидное отсутствие такового.
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0
football_soccer (Украина)
19.01.2021 в 13:37
если женщины способны строить империи с государствами, то где же эти империи и государства?? ;)
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Po4eson (Одесса)
19.01.2021 в 14:34
Великобритания, нынешняя Германия
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Po4eson (Одесса)
19.01.2021 в 14:35
Но не Морозюк Ира, конечно
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