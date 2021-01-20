Голевая Ярмоленко, бан Месси и спарринги сборной Украины. Главные новости за 19 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 19 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеАссист Ярмоленко, Манджукич в Милане и соперники для Шевы. Главные новости от 19 января
Результативное действие украинского вингера "Вест Хэм Юнайтед" Андрея Ярмоленко, товарищеские поединки для команды Шевченко перед чемпионатом Европы, но и это не все наши новости на сегодня. "Милан" подписал опытного форварда, мадридский "Реал" торгует защитника мюнхенской "Баварии", а Лионель Месси пропустит несколько матчей из-за подзатыльника. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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