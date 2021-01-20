Как футболисты УПЛ отпраздновали Крещение в Турции

Игроки донецкого "Олимпика" в рамках подготовки ко второй половине чемпионата Украины проводят зимний учебно-тренировочный сбор в Турции. Футболисты поздравили всех с православным праздником Крещения и отметили купанием в Средиземном море.

"В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаем вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Пусть в этот светлый день вас окружают родные, любимые и близкие люди и ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!", - поздравил генеральный менеджер "Олимпика"

Футболисты СК "Днепра-1", которые также находятся на тренировочном сборе в Турции, не забыли о купании на Крещение. После утренней тренировки они вышли на побережье Средиземного моря и нырнули в его волны.