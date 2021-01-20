Сменили Adidas на Joma. УАФ представила новую экипировку украинских арбитров
Обновки для украинских арбитров
20 января в Доме футбола состоялась церемония награждения
Также в рамках мероприятия были вручены
Кроме этого, во время церемонии были представлены новую форму от УАФ для арбитров УПЛ, Первой и Второй лиг, а также их ассистентов.
Комплекты разработаны техническим спонсором сборной Украины, испанской торговой маркой Joma.
Новую экипировку вскоре получат все арбитры УПЛ и ПФЛ, а также их помощники.
Отметим, что ранее украинские арбитры работали в экипировке Adidas.
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