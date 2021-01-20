Сменили Adidas на Joma. УАФ представила новую экипировку украинских арбитров

20 января в Доме футбола состоялась церемония награждения лучших арбитров УПЛ и ПФЛ по итогам 2020 года .

Также в рамках мероприятия были вручены специальные награды Fair Play командам, которые отличились наиболее корректным поведением на поле в сезоне 2019/2020 в каждой из профессиональных лиг.

Кроме этого, во время церемонии были представлены новую форму от УАФ для арбитров УПЛ, Первой и Второй лиг, а также их ассистентов.

Комплекты разработаны техническим спонсором сборной Украины, испанской торговой маркой Joma.

Новую экипировку вскоре получат все арбитры УПЛ и ПФЛ, а также их помощники.

Отметим, что ранее украинские арбитры работали в экипировке Adidas.