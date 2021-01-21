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Лучи: Украина находится в топе стран Европы по применению ВАР

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Не остается ничего, кроме того, чтобы хорошо судить

Лучи: Украина находится в топе стран Европы по применению ВАР
Новина українською

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи поделился успехами украинского судейского корпуса в 2020 году.

"Мы чувствуем, что являемся одной из национальных команд в структуре Украинской ассоциации футбола. Хотим поблагодарить за те замечательные условия, которые были созданы для комитета арбитров.

Мы находимся в топе стран Европы по применению системы ВАР. Сейчас у нас есть 300 кандидатов для арбитража. Есть немного ассоциаций, которые делают подобное. Мы должны достойно отплатить за доверие, нам не остается ничего, кроме того, чтобы хорошо судить", – сказал Лучи.

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В статье: Лучано Лучи ВАР Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ

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