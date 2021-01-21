Печальный дебют Лунина, победа Зинченко, ничья Малиновского. Главные новости за 20 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 20 января

Зинедин Зидан на матч Кубка Испании выставил полурезервный состав, ведь соперником был клуб "Алькояно" из третьего по рангу дивизиона. Поэтому Андрей Лунин наконец получил возможность дебютировать в составе самого титулованного клуба Европы. Впрочем, радости от этого поединка украинский голкипер точно не получил. К 80-й минуте у него почти не было работы, партнеры повели в счете на 43-й, когда отличился Милитао. А потом "Реал" пропустил после подачи углового (вряд ли в том эпизоде ​​Андрей мог сыграть лучше). Игра продолжилась в овертайме и на 115-й "Алькояно" провел контратаку, которую завершил вторым забитым голом (в этом голе Лунина могут обвинять в не слишком убедительной игре на выходе). Спастись от позора "Реал" не успел - 2:1 в пользу скромного "Алькояно", "Реал" вылетел из турнира.

В Англии было сыграно два матча. Сначала "Манчестер Сити" встречался с "Астон Виллой". Александр Зинченко начинал матч в запасе, но еще в первом тайме Уокер получил травму, поэтому украинец вступил в игру и поспособствовал тому, что горожане сыграли на ноль. Ну а Бернарду Силва и Гюндоган своими голами обеспечили победу 2:0. Затем МЮ играл на выезде с "Фулхэмом". Пропустил очень быстрый мяч, но Кавани сравнял, а Погба в итоге принес победу - 1:2 в пользу команды Сульшера, которая вернула себе лидерство. "Сити" делит с "Лестером" 2-3 место, оба отстают от манкунианцев на два очка.

Руслан Малиновский вышел в старте на отложенный матч десятого тура против "Удинезе". Уже на первой минуте "Аталанта" пропустила от Перейры, но перед перерывом Муриэль забил в ответ. Руслан был заметным, принимал активное участие в атаках бергамцев, но дожать соперника команда Гасперини не смогла. Малиновский был заменен на 81-й минуте, матч завершился со счетом 1:1. "Аталанта" шестая, но отставание от "Наполи", идущего третьим, составляет лишь один балл.

Между тем, "Ювентус" и "Наполи" сыграли матч за Суперкубок. В первом тайме команды промолчали, а после перерыва свое слово сказал Криштиану Роналду. Именно он открыл счет на 64-й минуте игры. Отыграться "Наполи" не удалось, а уже в компенсированное арбитром время Мората закрепил преимущество Старой Синьоры. 2:0 - Андреа Пирло выиграл свой первый трофей во главе "Ювентуса".

В Германии играли матчи 17-го тура. "Бавария" приехали в гости к "Аугсбургу" и уже на 13-й минуте повела в счете после гола Левандовски с пенальти (уже 22-го в текущем чемпионате). А вот "Аугсбург" мог избежать поражения, но на 80-й минуте Финнбогасон не реализовал пенальти (мимо). Оторваться от "Лейпцига" мюнхенцам не удалось - быки одержали минимальную победу над "Унион Берлин", разрыв между первым и вторым местом составляет четыре очка.