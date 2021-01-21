Неудачный дебют Лунина, вклад Зинченко и Малиновского. Главные новости за 20 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Вылет "Реала" из Кубка Испании, дебют Андрея Лунина за "королевский клуб", но и это не все наши новости на сегодня. "Манчестер Сити" вместе с Зинченко обыгрывает "Астон Виллу", Малиновский помогает "Аталанте" в матче с "Удинезе", "Юве" берет Суперкубок Италии, а "Бавария" уносит ноги из Аугсбурга. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.