Каналы Setanta Sport запустили собственный плеер на сайте
Теперь каналы можно смотреть и по подписке на официальном сайте
Телеканал Setanta Sports Ukraine объявил о запуске собственного плеера Setanta Play.
Ранее канал был доступен только в пакетах операторов, но с 21 января просмотр стал доступен и на сайте. Канал предлагает как прямой эфир, так и записи событий. После подписки просмотр будет доступен только на одном устройстве.
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Для оформления подписки пользователям должно быть не менее 18 лет и они должны проживать в Украине.
Цена подписки на месяц – 3 доллара. На год – 30 долларов.
Напомним, что Setanta в Украине транслирует АПЛ, NHL, NBA, бокс, UFC, теннисные топ-турниры, Формулу-1 и ряд других спортивных событий.
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Источник:Facebook Setanta Ukraine
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