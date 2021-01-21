Каналы Setanta Sport запустили собственный плеер на сайте

Телеканал Setanta Sports Ukraine объявил о запуске собственного плеера Setanta Play.

Ранее канал был доступен только в пакетах операторов, но с 21 января просмотр стал доступен и на сайте. Канал предлагает как прямой эфир, так и записи событий. После подписки просмотр будет доступен только на одном устройстве.

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Для оформления подписки пользователям должно быть не менее 18 лет и они должны проживать в Украине.

Цена подписки на месяц – 3 доллара. На год – 30 долларов.

Напомним, что Setanta в Украине транслирует АПЛ, NHL, NBA, бокс, UFC, теннисные топ-турниры, Формулу-1 и ряд других спортивных событий.