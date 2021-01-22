Сборы Динамо и Шахтера, провал Ливерпуля на Энфилде. Главные новости за 21 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Сенсационный проигрыш "Ливерпуля" на "Энфилде", сложности "Барселоны", отрыв "Атлетико", но и это не все наши новости на сегодня. "Динамо" и "Шахтер" берут на двоих "4 очка" на сборах, ФИФА не нравится Суперлига, а руководство "Реала" решило повременить с увольнением Зидана. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.