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Яркий украинский специалист, который поднял луганскую Зарю: Юрию Вернидубу – 55

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Яркий украинский специалист, который поднял луганскую Зарю: Юрию Вернидубу – 55
Новина українською

Юрий Николаевич Вернидуб родился 22 января 1966 года в Житомире. Сегодня советскому и украинскому защитнику и полузащитнику, а сейчас – тренеру, исполняется 55 года.

Во времена карьеры футболиста выступал за житомирский "Спартак", никопольский "Колос", "Прикарпатье", запорожские "Металлург" и "Торпедо". Также Юрий Николаевич защищал цвета "Зенита" и немецкого "Кемницера". С питерским клубом выигрывал Кубок России, а с запорожским "Металлургом" – бронзовые медали Первой лиги СССР.

С 2001-го по 2009-й год работал на разных должностях в тренерском штабе все того же "Металлурга", после чего возглавил "Зарю". С луганчанами Вернидуб выходил в финал Кубка Украины и брал бронзовые медали УПЛ. В солигорском "Шахтере" тренеру удалось сыграть в решающем поединке за Суперкубок Беларуси.

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В статье: Юрий Вернидуб
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.01.2021 в 11:28
Вітаю! Здоров'я та успіхів!
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