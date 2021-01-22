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Гордон: Григорий Суркис предлагал Путину провести Евро-2012 вместе с Украиной

Общие новости
(2 голосов)

Но тот отказался

Гордон: Григорий Суркис предлагал Путину провести Евро-2012 вместе с Украиной
Новина українською

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о том, что экс-президент ФФУ Григорий Суркис предлагал президенту РФ Владимиру Путину проводить Евро-2012 совместно.

– Почему Украина не провела этот турнир одна, без Польши?

– Украина была еще не в состоянии, учитывая и опыт проведения таких соревнований, и их значимость в европейском сообществе. Украина была не готова провести Евро сама, а с Польшей это было политически правильно и целесообразно.

Кстати, насколько я знаю, Григорий Суркис и Владимиру Путину предлагал, чтобы это был турнир, проведенный совместно Украиной и Россией. Но Путин тогда сказал, дескать, если Россия решится проводить, то она сама в состоянии провести.

Примерно такой был разговор, как мне говорили те, кто его слышал.

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В статье: Григорий Суркис Владимир Путин Дмитрий Гордон
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Источник:
oSporte TV

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Комментарии (6)
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Зритель (Харьков)
22.01.2021 в 20:42
Вообще то выборы хозяев ЕВРО 2012 проходили с 2005-го по 2007-й год. Тогда с Россией были вполне нормальные отношения и никому даже в страшном сне не могло представиться, что будет в 2014-м.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.01.2021 в 20:38
суркіс, що один, що другий - ще ті совкодрочери... не здивований таким відкриттям
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Antolog (Одесса)
22.01.2021 в 20:28
Футбол вне политики - так грит Суркис младший...) Это как с облгазами: цены подняли, народ вывели бастовать... а то, что облгазы и опожопа принадлежат одним хояевам, так пох..й... Вы или крестик снимите или трусы оденьте... А народ ведется...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
22.01.2021 в 20:36
антолог - ватний сєпар!
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Antolog (Одесса)
22.01.2021 в 21:05
Обиженный не трать свое драгоценное время на меня, продолжай сосать сиську, а то глядишь кто другой из твоих коллег присосется, что потом делать то будешь...
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pilips111 (Чернигов)
22.01.2021 в 20:19
Га.дон опять умничает?
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