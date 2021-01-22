Гордон: Григорий Суркис предлагал Путину провести Евро-2012 вместе с Украиной

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о том, что экс-президент ФФУ Григорий Суркис предлагал президенту РФ Владимиру Путину проводить Евро-2012 совместно.

– Почему Украина не провела этот турнир одна, без Польши?

– Украина была еще не в состоянии, учитывая и опыт проведения таких соревнований, и их значимость в европейском сообществе. Украина была не готова провести Евро сама, а с Польшей это было политически правильно и целесообразно.

Кстати, насколько я знаю, Григорий Суркис и Владимиру Путину предлагал, чтобы это был турнир, проведенный совместно Украиной и Россией. Но Путин тогда сказал, дескать, если Россия решится проводить, то она сама в состоянии провести.

Примерно такой был разговор, как мне говорили те, кто его слышал.