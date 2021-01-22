Гордон: Григорий Суркис предлагал Путину провести Евро-2012 вместе с Украиной
Но тот отказался
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о том, что экс-президент ФФУ Григорий Суркис предлагал президенту РФ Владимиру Путину проводить Евро-2012 совместно.
– Почему Украина не провела этот турнир одна, без Польши?
– Украина была еще не в состоянии, учитывая и опыт проведения таких соревнований, и их значимость в европейском сообществе. Украина была не готова провести Евро сама, а с Польшей это было политически правильно и целесообразно.
Кстати, насколько я знаю, Григорий Суркис и Владимиру Путину предлагал, чтобы это был турнир, проведенный совместно Украиной и Россией. Но Путин тогда сказал, дескать, если Россия решится проводить, то она сама в состоянии провести.
Примерно такой был разговор, как мне говорили те, кто его слышал.
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