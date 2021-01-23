Штраф Суркису, интерес Динамо к румыну, поражение Боруссии Д. Главные новости за 22 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 22 января

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ назначил штраф президенту "Динамо" Игорю Суркису в размере 50 000 гривен за то, что тот в одном из интервью в августе прошлого года "вредил репутации футбола и УАФ". Суркис в частности критиковал вице-президента УАФ Вадима Костюченко, именно он, по словам президента "Динамо", руководит судейским корпусом, а не Лучано Лучи. В киевском клубе заявили, что не согласны со штрафом, требуют мотивационную часть решения и собираются подавать апелляцию.

В Германии 18-й тур начался сразу центральным матчем - встречей двух "Боруссии". Первый тайм подарил яркую ничью, в которой дублями отличались Эльведи и Холанд. А вот после перерыва у дортмундцев ресурса не хватило, чтобы выстоять в гонке с жеребцами. Голы Бенсабаини и Тюрама позволили Менхенгладбаху победить 4:2 и подняться на четвертую строчку. Желто-черные взамен опустились на пятое место.

Парижане, напомним, после 20 туров имели одинаковое количество очков с "Лиллем", "Лион" отстал лишь на два. Впрочем, выдержать преследователям темп, который может предложить команда Почеттино, будет очень сложно. В 21-м туре ПСЖ не оставил шансов "Монпелье" - 4:0. Герой встречи - Мбаппе, который забил дважды и один раз ассистировал Неймару. Еще один гол на счету Икарди. ПСЖ соответственно оторвался от "Лилля" на три очка.

Реал теряет Рамоса и Зидана

Капитан мадридского клуба получил повреждение и, похоже, не сыграет в ближайшем матче. Серхио чувствует дискомфорт в левом колене, поэтому пропустил последнюю тренировку. В 20-м туре "Реал" ожидает встреча с "Алавесом". В этой игре командой не будет управлять Зинедин Зидан - он сдал положительный тест на коронавирус, поэтому вынужден находиться на самоизоляции.

Румынские СМИ сообщают, что киевское "Динамо" активно интересуется 23-летним Деяном Сореску. Правый полузащитник / вингер выступает за "Динамо" из Бухареста, в текущем сезоне он забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 18 матчах. Трансфер связывают с Мирчей Луческу, который имеет хорошие отношения с бухарестским клубом, переход может обойтись в 500 000 евро, хотя transfermarkt оценивает Сореску в 1 млн евро.

О трансферах и слухах

"Милан" арендовал защитника "Челси" Фикайо Томори с правом выкупа в конце сезона за 30 млн евро. "Марсель" взял в аренду форварда "Наполи" и сборной Польши Аркадиуша Милика сроком на полтора года. Алехандро Папу Гомес - бывший лидер "Аталанты" - близок к переходу в "Севилью". "Арсенал" готов арендовать норвежского атакующего полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.