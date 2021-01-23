Витао и Коваленко выйдут в старте на спарринг с Лудогорцем
Матч стартует в 16:00
"Шахтер" сыграет с "Лудогорцем" в рамках товарищеского поединка тренировочного сбора в Турции.
Стартовый состав "Шахтера": Пятов — Додо, Хочолава, Витао, Матвиенко — Степаненко, Патрик — Тете, Коваленко, Соломон – Дентиньо
Игра "Шахтёр" – "Лудогорец" начнется в 16:00 и будет показана эксклюзивно на Shakhtar TV.
Аудиотрансляция матча с альтернативным комментарием от UA-Футбол будет доступна здесь.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вильхамссон Я был в шоке от трансфера Сигрудссона в Рух
- Минай планирует подписать бывших игроков Динамо и Карпат
- Ярмоленко пора сменить команду? Вест Хэм собирается продлить контракт с Мойесом
- Ирина Морозюк указала, какие преимущества женщины-президента перед мужчиной
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...