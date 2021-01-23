Витао и Коваленко выйдут в старте на спарринг с Лудогорцем

"Шахтер" сыграет с "Лудогорцем" в рамках товарищеского поединка тренировочного сбора в Турции.

Стартовый состав "Шахтера": Пятов — Додо, Хочолава, Витао, Матвиенко — Степаненко, Патрик — Тете, Коваленко, Соломон – Дентиньо

Игра "Шахтёр" – "Лудогорец" начнется в 16:00 и будет показана эксклюзивно на Shakhtar TV.

Аудиотрансляция матча с альтернативным комментарием от UA-Футбол будет доступна здесь.