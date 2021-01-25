Ничья Динамо, неудача Ливерпуля, юбилей Левандовского. Главные новости за 24 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 24 января

27-го января сборная Украины в Запорожье должна была принимать Данию в рамках отбора к Евро-2022. Однако игра не состоится, поскольку власти Дании в связи с усилением карантинных мероприятий запретили своей сборной лететь в Украину. Украинская сторона предлагала самой прилететь к датчанам, но те не смогли гарантировать, что сине-желтых пустят в страну. Поэтому матч был отменен. Решение о его судьбе будет определять УЕФА.

Как и ожидалось, ряды команды Йовичевича пополнил бразильский вингер Вагнер, который заключил контракт на два года. Он является воспитанником французской "Тулузы", а в Украину переезжает из Грузии, где выигрывал чемпионство и Кубок с "Сабуртало", а также играл за "Динамо" из Батуми. Интересно, что трансфер состоялся на фоне информации, что в клубе есть длительная задолженность по зарплате. По данным СМИ, она составляет пять месяцев. Йовичевич подтвердил проблемы, заявив, что они влияют на результаты.

Киевское "Динамо" встречалось со сборной Иордании и не смогло забить хотя бы один гол, хотя и не пропустило - ничья 0:0. Из особенностей состава отметим выход Ваната на последние полчаса игры. Между тем "Колос" одержал третью победу подряд на сборах - на этот раз 2:0 с "Вождовацем". "Олимпик" обыграл "Спартак" из Суботицы 4:0, дубль на счету Талеуса Нкенга, который перешел из "Порту-Б". "Александрия" разгромила ФК "Македония" 4:1, а "Рух" обыграл "Кызылжар" из Казахстана 3:1. Единственная украинская команда, которая вчера проиграла - "Ворскла", полтавчане уступили косовским "Балканам" 1:2.

Неудачная серия команды Юргена Клоппа продолжается - теперь красные проиграли в Кубке Англии. С МЮ "Ливерпуль" встретился второй раз за последние семь дней. В отличие от игры в рамках АПЛ, где была зафиксирована ничья 0: 0, на этот раз зрители увидели пять забитых мячей. У "Ливерпуля" дублем отметился Салах, за МЮ забивали Гринвуд, Рашфорд и Бруну Фернандеш, который забил победный гол ударом со штрафного. Также в воскресенье "Челси" прошел "Лутон" (3:1), "Эвертон" разбил "Шеффилд" (3:0), "Лестер" обыграл "Брентфорд" (1:3), а "Фулхэм" проиграл "Бернли" (0:3).

Туринская команда в 19-м туре встречалась с "Болоньей" и победила 2:0. Голы на счету Маккени и Артура. "Ювентус" поднялся на четвертое место, правда, "Аталанту" команда Пирло опережает по дополнительным показателям. "Лацио" выиграл четвертый матч подряд - на этот раз 2:1 над "Сассуоло". "Наполи" потерял возможность подняться на третье место, проиграв "Вероне" 1:3.

"Бавария" играла на выезде с "Шальке" и разгромила кризисного соперника 4:0. Дублем отметился Томас Мюллер, по голу добавили Алаба и Левандовский. Для Роберта этот мяч 23-й в текущем чемпионате. В общем гол стал юбилейным для польского бомбардира - он достиг отметки в 500 голов. Львиную частую из них он забил за "Баварию" (272), много назабивал за "Боруссию" - 103, 21 мяч был в "Зниче", 41 раз отличился за "Лех", в составе национальной сборной он забил 63 раза. Среди действующих футболистов больше голов лишь у трех - Месси, Роналду и Ибрагимовича.

В 20-м туре Ла Лиги команда Симеоне продемонстрировала характер в поединке с "Валенсией". Пропустив на 11-й минуте от Рачича, "Атлетико" в ответ забил трижды - голами отметились Жоау Фелиш, Луис Суарес и Корреа. Таким образом, мадридцы сохранили отрыв от "Реала" на уровне семи очков. "Барселона" отстает на десять. Каталонцы вчера без Месси обыграли "Эльче", сопернику забивали де Йонг и Пуч.