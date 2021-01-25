  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Паритет Динамо, вылет Ливерпуля и трансфер СК Днепр-1. Главные новости за 24 января. Аудио
В тренде

Паритет Динамо, вылет Ливерпуля и трансфер СК Днепр-1. Главные новости за 24 января. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Паритет Динамо, вылет Ливерпуля и трансфер СК Днепр-1. Главные новости за 24 января. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеНичья Динамо, неудача Ливерпуля, юбилей Левандовского. Главные новости за 24 января

Судьба первого матча сборной Украины по футзалу в рамках отбора на ЕВРО, трансфер СК "Днепр-1" на фоне плохих слухов о зарплате, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты украинских клубов на сборах, неудачная серия "Ливерпуля", а также победы "Барселоны", "Атлетико", "Баварии" и "Ювентуса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...