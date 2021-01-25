Паритет Динамо, вылет Ливерпуля и трансфер СК Днепр-1. Главные новости за 24 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Судьба первого матча сборной Украины по футзалу в рамках отбора на ЕВРО, трансфер СК "Днепр-1" на фоне плохих слухов о зарплате, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты украинских клубов на сборах, неудачная серия "Ливерпуля", а также победы "Барселоны", "Атлетико", "Баварии" и "Ювентуса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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