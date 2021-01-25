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Тейшейра может вернуться в Шахтер

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На игрока претендуют ещё два клуба

Тейшейра может вернуться в Шахтер
Новина українською

31-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра может вернуться в Шахтер, где он играл с 2010 по 2015 год.

По данным fichajes.net, бразильцем интересуются "Астон Вилла", "Бенфика" и "Шахтер". Контракт футболиста с китайским "Цзянсу Сунин" истек 31 декабря минувшего года.

"Астон Вилла" предлагает Тейшейре контракт на два года с опцией продления еще на сезон, если футболист сумеет соответствовать ожиданиям.

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В статье: Алекс Тейшейра Шахтер (Донецк) Астон Вилла Бенфика
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Источник:
fichajes

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