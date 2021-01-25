31-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра может вернуться в Шахтер, где он играл с 2010 по 2015 год.

По данным fichajes.net, бразильцем интересуются "Астон Вилла", "Бенфика" и "Шахтер". Контракт футболиста с китайским "Цзянсу Сунин" истек 31 декабря минувшего года.

"Астон Вилла" предлагает Тейшейре контракт на два года с опцией продления еще на сезон, если футболист сумеет соответствовать ожиданиям.