УАФ назвала дата вручения премий Футбольные звезды Украины-2020
Церемония состоится 15 февраля и пройдет онлайн
УАФ сообщает, что вручение наград "Футбольные звезды Украины" -2020 в этом году все-таки состоится. Правда, пройдёт в режиме онлайн.
В рамках прямой трансляции церемонии на официальном канале УАФ в YouTube будут объявлены победители в ряде номинаций, которые получат приглашение к участию в праздничном онлайн-мероприятии. Награды будут вручены в следующих номинациях:
- "Лучшая футболистка Украины";
- "Лучший футболист Украины";
- "Лучший молодой игрок" (1999 г. р. и моложе)
- "Автор лучшего гола";
- "Лучший футболист-легионер";
- "Лучший тренер Украины" (среди главных тренеров женских команд)
- "Лучший тренер Украины" (среди главных тренеров мужских команд)
- "Лучший тренер мужской команды, работающей за рубежом";
- "Символическая сборная Украины" (11 игроков - женщины);
- "Символическая сборная Украины" (11 игроков - мужчины)
- "Лучший игрок по футзалу" (мужчины)
- "Лучший игрок по футзалу" (женщины).
Лауреаты церемонии избираются путем независимого голосования, в котором принимают участие представители клубов-участников Всеукраинских соревнований по футболу среди команд Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2020 года.
Итоги этого голосования подведет жюри, в состав которого входят независимые футбольные эксперты, представители СМИ и юристы. Проголосовать за тройку лучших в номинации "Автор лучшего гола" смогут все болельщики на странице Украинской ассоциации футбола в Facebook.
Также в рамках церемонии будут вручены специальные награды за особый вклад в развитие футбола в нашей стране.
Прямая трансляция церемонии "Футбольные звезды Украины" начнется 15 февраля в 20.00 на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
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