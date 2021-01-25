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УАФ назвала дата вручения премий Футбольные звезды Украины-2020

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Церемония состоится 15 февраля и пройдет онлайн

УАФ назвала дата вручения премий Футбольные звезды Украины-2020
Новина українською

УАФ сообщает, что вручение наград "Футбольные звезды Украины" -2020 в этом году все-таки состоится. Правда, пройдёт в режиме онлайн.

В рамках прямой трансляции церемонии на официальном канале УАФ в YouTube будут объявлены победители в ряде номинаций, которые получат приглашение к участию в праздничном онлайн-мероприятии. Награды будут вручены в следующих номинациях:

  • "Лучшая футболистка Украины";
  • "Лучший футболист Украины";
  • "Лучший молодой игрок" (1999 г. р. и моложе)
  • "Автор лучшего гола";
  • "Лучший футболист-легионер";
  • "Лучший тренер Украины" (среди главных тренеров женских команд)
  • "Лучший тренер Украины" (среди главных тренеров мужских команд)
  • "Лучший тренер мужской команды, работающей за рубежом";
  • "Символическая сборная Украины" (11 игроков - женщины);
  • "Символическая сборная Украины" (11 игроков - мужчины)
  • "Лучший игрок по футзалу" (мужчины)
  • "Лучший игрок по футзалу" (женщины).

Лауреаты церемонии избираются путем независимого голосования, в котором принимают участие представители клубов-участников Всеукраинских соревнований по футболу среди команд Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2020 года.

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Итоги этого голосования подведет жюри, в состав которого входят независимые футбольные эксперты, представители СМИ и юристы. Проголосовать за тройку лучших в номинации "Автор лучшего гола" смогут все болельщики на странице Украинской ассоциации футбола в Facebook.

Также в рамках церемонии будут вручены специальные награды за особый вклад в развитие футбола в нашей стране.

Прямая трансляция церемонии "Футбольные звезды Украины" начнется 15 февраля в 20.00 на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

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В статье: Футбольные звезды Украины УАФ
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Источник:
УАФ

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