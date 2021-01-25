УАФ назвала дата вручения премий Футбольные звезды Украины-2020

УАФ сообщает, что вручение наград "Футбольные звезды Украины" -2020 в этом году все-таки состоится. Правда, пройдёт в режиме онлайн.

В рамках прямой трансляции церемонии на официальном канале УАФ в YouTube будут объявлены победители в ряде номинаций, которые получат приглашение к участию в праздничном онлайн-мероприятии. Награды будут вручены в следующих номинациях:

"Лучшая футболистка Украины";

"Лучший футболист Украины";

"Лучший молодой игрок" (1999 г. р. и моложе)

"Автор лучшего гола";

"Лучший футболист-легионер";

"Лучший тренер Украины" (среди главных тренеров женских команд)

"Лучший тренер Украины" (среди главных тренеров мужских команд)

"Лучший тренер мужской команды, работающей за рубежом";

"Символическая сборная Украины" (11 игроков - женщины);

"Символическая сборная Украины" (11 игроков - мужчины)

"Лучший игрок по футзалу" (мужчины)

"Лучший игрок по футзалу" (женщины).

Лауреаты церемонии избираются путем независимого голосования, в котором принимают участие представители клубов-участников Всеукраинских соревнований по футболу среди команд Премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги 2020 года.

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Итоги этого голосования подведет жюри, в состав которого входят независимые футбольные эксперты, представители СМИ и юристы. Проголосовать за тройку лучших в номинации "Автор лучшего гола" смогут все болельщики на странице Украинской ассоциации футбола в Facebook.

Также в рамках церемонии будут вручены специальные награды за особый вклад в развитие футбола в нашей стране.

Прямая трансляция церемонии "Футбольные звезды Украины" начнется 15 февраля в 20.00 на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.