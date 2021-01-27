Тухель в Челси, яркий Швед и нервный Златан. Главные новости за 26 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Швед бьет "Васланд-Беверен", "Челси" берет нового тренера, но и это не все наши новости на сегодня. Влияние Златана Ибрагимовича на миланское дерби в Кубке Италии, вклад Зинченко и Ярмоленко в победы своих команд в АПЛ, интерес "Шахтера" к бразильскому таланту, а также переезд Папу Гомеса. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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