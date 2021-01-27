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Ротань, Федык, Климовский, Николини, Гусев и еще 15 специалистов начали обучение по курсу лицензии РRO

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УАФ набрала очередную группу на обучение высшей категории тренеров

Ротань, Федык, Климовский, Николини, Гусев и еще 15 специалистов начали обучение по курсу лицензии РRO
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УАФ начала обучение новой группы специалистов по курсу лицензии PRO.

Из 38 кандидатов Ассоциация отобрала 20 тренеров, которые пройдут обучение. Группу можно набирать раз в два года.

В группу вошли Руслан Ротань, Олег Дейкунов, Виктор Бицюра, Елена Кудзиева, Александр Князев, Виталий Левченко, Игорь Климовский, Карло Николини, Олег Гусев, Олег Венглинский, Игорь Костюк, Эрванд Сукиасян, Николай Цымбал, Михаил Зарицкий, Роман Гнатив, Иван Федык, Виктор Богатарь, Владимир Белаков, Желько Любенович и Жилмар Тадеу да Силва.

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С 1 января тренеры начали свое обучение в микрогруппах по четыре человека (две группы в Киеве, по одной во Львове, Днепре и Александрии) и уже 31 января совместно отправятся в Турцию, на первую сессию.

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В статье: Олег Гусев Руслан Ротань Желько Любенович Карло Николини Олег Венглинский Роман Гнатив Жилмар Тадеу да Силва Игорь Климовский Иван Федык
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Источник:
Трибуна

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