Спарринг сборной, переезд Эдегора и гол Малиновского. Главные новости за 27 января. Аудио

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Драма в четвертьфинале Кубка Италии с автографом Руслана Малиновского, спарринг национальной сборной Украины, но и это не все наши новости на сегодня. Проигрыш "Манчестер Юнайтед" аутсайдеру, первый блин Тухеля в "Челси", соперники "Динамо" и "Шахтера" в Юношеской Лиге УЕФА и аренда Мартина Эдегора. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.