Спарринг сборной, переезд Эдегора и гол Малиновского. Главные новости за 27 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеМалиновский снова один из героев Аталанты и поражение Ман Юнайтед. Главные новости от 27 января
Драма в четвертьфинале Кубка Италии с автографом Руслана Малиновского, спарринг национальной сборной Украины, но и это не все наши новости на сегодня. Проигрыш "Манчестер Юнайтед" аутсайдеру, первый блин Тухеля в "Челси", соперники "Динамо" и "Шахтера" в Юношеской Лиге УЕФА и аренда Мартина Эдегора. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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