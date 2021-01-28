Игор Дуляй: Ничья была бы справедливым результатом в матче с Рухом

Помощник главного тренера белградского "Партизана" Игор Дуляй поделился впечатления от спарринга с "Рухом".

"Очень рад, что на собрании есть возможность встретиться с украинскими командами. Недавно играли против "Десны", сейчас сыграли с "Рухом". Радуюсь, что удалось увидеться с Ростиславом Русином, с которым в свое время работали в академии "Шахтера". Слежу за чемпионатом Украины через поединки "горняков". Когда ваша команда добыла ничью в игре Донецка, очень удивился. Знаю, что вы дебютанты УПЛ, но уже сейчас ваш Президент строит очень серьезный спортивный комплекс. С таким подходом у вас в будущем будет очень серьезная команда.

Также знаю, что вы вчера провели спарринг против еще одной сербской команды. Понятно, что где-то играли на фоне усталости. А мы, кстати, через два часа играем еще один матч (смеется). Но это собрание, все должны быть готовы к такому графику. Относительно игры, отмечу, что последние 15 минут "Рух" выглядел немного лучше, чем мы. Свежие игроки вдохнули новые силы в игру. Моментов в матче было немного. Наверное, если бы была ничья, думаю, этот результат был бы справедливым", - сказал Игорь Дуляй.