Ливерпуль прервал серию неудач, Коваленко ближе к Аталанте. Главные новости за 28 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 28 января

“Ливерпуль” одержал первую победу за шесть туров в чемпионате Англии, переиграв вчера вечером “Тоттенхэм”. Команда Юргена Клопп не могла забить на протяжении четырех матчей подряд, но вчера отправила три гола в ворота “шпор”. В первом тайме за “красных” забивал Фирмино, а после перерыва по голу добавили Александер-Арнольд и Мане. “Тоттенхэм” смог ответить лишь мячом Хейбьерга – 3:1. Благодаря этой победе “Ливерпуль” вернулся в первую четверку АПЛ.

"Аталанта" намерена ускорить переход хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко. 24-летний полузащитник “горняков” может пройти медосмотр в итальянском клубе уже на этих выходных. Как пишут Tuttomercatoweb и TuttoAtalanta.com, Коваленко согласовал контракт с “Аталантой” на четыре с половиной года, кроме того бергамаски готовы заплатить “Шахтеру” финансовую компенсацию за футболиста. Переговоры между клубами продолжаются.

Клуба Ла Лиги "Бетис" рассматривает возможность аренды вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина, сообщает Fichajes.net. Потенциальные конкуренты Лунина не оправдывают ожиданий руководства севильского клуба. Клаудио Браво травмирован, а Хоэль Роблес нестабилен. “Бетис” интересовался Лунином и в предыдущее трансферное окно.

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека может покинуть клуб уже летом. Вероятно, что с ним не будет продлено соглашение. По данным Radio Radio и Calciomercato, "Рома" согласовала предварительный контракт с Массимилиано Аллегри, который вступит в силу уже летом. Известны его детали: срок действия – 2 года +1, зарплата – четыре с половиной миллиона евро. Есть вероятность, что Аллегри заранее вступит на новую должность, если Фонсека не улучшит результаты.

Вчера состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2023 для молодежных команд U-21. По ее результатам, в соперники "сине-желтым" по группе H выпали сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении. В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд: 14 сборных по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

"Вест Хэм" договорился об аренде до конца сезона вингера Джесси Лингарда, информирует Sky Sports. 28-летний хавбек не сыграл за "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне ни одного матча в АПЛ. Полугодичное пребывание Лингарда обойдется “Вест Хэму” в три млн фунтов. Лингард – это потенциальный конкурент Андрея Ярмоленко. Правый фланг атаки является его основной позицией.