Конкурент для Ярмоленко, интерес к Лунину и переход Коваленко. Главные новости за 28 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеЛиверпуль прервал серию неудач, Коваленко ближе к Аталанте. Главные новости за 28 января
Первая победа "Ливерпуля" за шесть туров, детали трансфера Виктора Коваленко в "Аталанту", но и это не все наши новости на сегодня. Потенциальная аренда Андрея Лунина, шатающееся кресло Пауло Фонсеки, соперники молодежной сборной Украины по отбору на ЕВРО и возможная аренда Лингарда в "Вест Хэм Юнайтед". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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