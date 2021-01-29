Конкурент для Ярмоленко, интерес к Лунину и переход Коваленко. Главные новости за 28 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Первая победа "Ливерпуля" за шесть туров, детали трансфера Виктора Коваленко в "Аталанту", но и это не все наши новости на сегодня. Потенциальная аренда Андрея Лунина, шатающееся кресло Пауло Фонсеки, соперники молодежной сборной Украины по отбору на ЕВРО и возможная аренда Лингарда в "Вест Хэм Юнайтед". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.