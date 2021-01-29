Динамо прибыло в Анталию на второй тренировочный сбор
Киевляне готовятся ко второй части сезона
Динамовская делегация прибыла в Анталию для подготовки ко второй части сезона.
Из-за погодных условий киевляне вылетели из международного аэропорта "Борисполь" с задержкой почти в 50 минут. "Бело-синие" поселились в отеле Titanic Deluxe Golf Belek. В той же сети отелей (Titanic Beach Lara) будет базироваться молодежная и юношеская команды киевлян.
После обеда динамовцы отправятся на Mardan stadium, где проведут первую тренировку на втором учебно-тренировочном сборе.
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Источник:ФК Динамо Киев
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