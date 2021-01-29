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Динамо прибыло в Анталию на второй тренировочный сбор

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Киевляне готовятся ко второй части сезона

Динамо прибыло в Анталию на второй тренировочный сбор
Новина українською

Динамовская делегация прибыла в Анталию для подготовки ко второй части сезона.

Из-за погодных условий киевляне вылетели из международного аэропорта "Борисполь" с задержкой почти в 50 минут. "Бело-синие" поселились в отеле Titanic Deluxe Golf Belek. В той же сети отелей (Titanic Beach Lara) будет базироваться молодежная и юношеская команды киевлян.

После обеда динамовцы отправятся на Mardan stadium, где проведут первую тренировку на втором учебно-тренировочном сборе.

Динамо прибыло в Анталию на второй тренировочный сбор - изображение 1

Динамо прибыло в Анталию на второй тренировочный сбор - изображение 2

Динамо прибыло в Анталию на второй тренировочный сбор - изображение 3

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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