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Украинские арбитры отправились на сбор в Турцию - ФОТО

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Сборы в Турции проводят не только клубы

Украинские арбитры отправились на сбор в Турцию - ФОТО
Новина українською

Украинские рефери проводят традиционный ежегодный зимний учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии, где в течение недели будут готовиться ко второй части футбольного сезона.

Программа тренировочного сбора предусматривает ежедневные утренние и вечерние занятия по физподготовке, а также теоретическую часть, во время которой инструкторы Комитета арбитров УАФ будут осуществлять анализ арбитража матчей и совершенствовать навыки арбитров в работе с системой видеоповторов ВАР.

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Кроме ежедневных тестов и теоретических занятий рефери также будут работать на товарищеских поединках команд, что также в это время проводят свои учебно-тренировочные сборы в Турции.

Украинские арбитры отправились на сбор в Турцию - ФОТО - изображение 1Украинские арбитры отправились на сбор в Турцию - ФОТО - изображение 2Украинские арбитры отправились на сбор в Турцию - ФОТО - изображение 3Украинские арбитры отправились на сбор в Турцию - ФОТО - изображение 4

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Источник:
УАФ

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