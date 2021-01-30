Украинские арбитры отправились на сбор в Турцию - ФОТО

Украинские рефери проводят традиционный ежегодный зимний учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии, где в течение недели будут готовиться ко второй части футбольного сезона.

Программа тренировочного сбора предусматривает ежедневные утренние и вечерние занятия по физподготовке, а также теоретическую часть, во время которой инструкторы Комитета арбитров УАФ будут осуществлять анализ арбитража матчей и совершенствовать навыки арбитров в работе с системой видеоповторов ВАР.

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Кроме ежедневных тестов и теоретических занятий рефери также будут работать на товарищеских поединках команд, что также в это время проводят свои учебно-тренировочные сборы в Турции.