Возвращение Исмаили, компенсация за Коваленко, лидерство Лиона. Главные новости за 29 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 29 января

По информации итальянских СМИ, переход Виктора Коваленко в "Аталанту" состоится в ближайшее время. Процесс немного затянулся из-за вылета Виктора с командой на второй турецкой сбор, впрочем, сообщается, что между клубами существует доверие, поэтому все формальности будут улажены в срок. Известно, что "Шахтер" получит за своего игрока один миллион евро. Стоит напомнить, что у Виктора летом заканчивается контракт с горняками, поэтому донецкий клуб мог потерять его бесплатно.

По крайней мере, оба футболиста находятся в делегации горняков, которая отправилась в Турцию. Всего в списке 31 игрок. Как и на первом сборе, с основой будут работать Судаков и Вьюнник. Исмаили получил травму еще в июне прошлого года и в целом пропустил 31 матч своей команды. Максим Малышев перенес операцию на колене еще летом 2019-го, он отсутствовал полтора года. У "Шахтера" запланировано четыре контрольных матча. В воскресенье будет сразу два - со словенской "Мурой" и "Црвеной Звездой".

На этот раз киевляне будут тренироваться и играть спарринги в Турции. Мирча Луческу взял на сборы 30 футболистов. Из дубля румынский тренер взял Назария Волошина, Викентия Волошина и Ваната. Отсутствует - бразилец Клейтон, получивший травму задней поверхности бедра. "Динамо" сыграет пять контрольных матчей, в частности, уже в субботу с "Лудогорцем".

Внимание "Динамо" привлек капитан "Брондбю" Андреас Макши. 26-летний игрок выступает на позиции центрального защитника. Его контракт с "Брондбю" действует до 2023-го года. Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро. Кроме "Брондбю" успел поиграть за "Норшелланд", турецкий "Анкараспор" и швейцарский "Цюрих". В ноябре прошлого года дебютировал в составе сборной Дании.

"Колос" сыграл вничью с чемпионом Грузии "Динамо" из Тбилиси - 1:1, в составе коваливцев отличился Ориховский, который реализовал штрафной на 90+3-й минуте. "Заря" переиграла клуб из Нигерии МФМ со счетом 2:1, голы у Кабаева и Лунева. "Александрия" сначала минимально обыграла юниорскую команду "Аланьяспора" (Третьяков), затем проиграла болгарскому клубу "Арда" 1:3. "Олимпик" и "Минай" сыграли вничью 1:1 (Чогадзе - Угечукву).

О трансферах

Чем ближе завершение трансферного окна, тем активнее становятся переходы футболистов из одного клуба в другой. "Вест Хэм" выкупил у "Брентфорда" Саида Бенрахма за 23 млн евро, а также арендовал у МЮ Джесси Лингард за 1,7 млн евро. К слову, Лингард будет конкурентом Ярмоленко на позиции правого вингера. "Десна" купила у румынской "Астры" 21-летнего защитника Константина Диму. По данным transfermarkt, черниговцы заплатили за него 100 000 евро. "Парма" не пожалела 13 млн евро на игрока "Стяуа" Денниса Мана - тот в текущем сезоне забил 17 голов в 20 матчах. Халк вернулся из Китая, где выступал за "Шанхай СИПГ", в Бразилию – играть будет за "Атлетико Минейро".

Во Франции начался 22-й тур. "Лион" принимал "Бордо" и победил 2:1. Победный гол ткачи забили на 90+1-й минуте. Три полученные очки позволили им обойти в турнирной таблице ПСЖ и "Лилль" на один балл. Парижане в воскресенье играют с "Лорьяном", а "Лилль" примет "Дижон".