Хачериди расторг контракт с брестским Динамо
Украинец стал свободным агентом
Евгений Хачереди досрочно расторг контракт с "Динамо" Брест.
Соглашение сторон изначально был рассчитан до конца 2021-го года, но был разорван по обоюдному согласию из-за задолженностей клуба перед опытным защитником.
Также 33-летний Хачериди подтвердил, что готов рассмотреть предложения из Украины.
В этом сезоне Хачериди провёл 20 поединков за "Динамо".
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maksim350ckon
30.01.2021 в 13:01
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