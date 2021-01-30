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Хачериди расторг контракт с брестским Динамо

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(1 голосов)

Украинец стал свободным агентом

Хачериди расторг контракт с брестским Динамо
Новина українською

Евгений Хачереди досрочно расторг контракт с "Динамо" Брест.

Соглашение сторон изначально был рассчитан до конца 2021-го года, но был разорван по обоюдному согласию из-за задолженностей клуба перед опытным защитником.

Также 33-летний Хачериди подтвердил, что готов рассмотреть предложения из Украины.

В этом сезоне Хачериди провёл 20 поединков за "Динамо".

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В статье: Евгений Хачериди Динамо (Брест)
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maksim350ckon
30.01.2021 в 13:01
Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- srt.vg/sisky
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