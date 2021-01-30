Хачериди расторг контракт с брестским Динамо

Евгений Хачереди досрочно расторг контракт с "Динамо" Брест.

Соглашение сторон изначально был рассчитан до конца 2021-го года, но был разорван по обоюдному согласию из-за задолженностей клуба перед опытным защитником.

Также 33-летний Хачериди подтвердил, что готов рассмотреть предложения из Украины.

В этом сезоне Хачериди провёл 20 поединков за "Динамо".