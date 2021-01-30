Заря покупает, Шахтер торгует, Швед забивает, Алиев поет | ТаТоТаке №204
В новом выпуске ТаТоТаке (уже №204) Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский анализируют последние трансферные новости вокруг клубов УПЛ, обсуждают будущее Андрея Ярмоленко в Англии, Виктора Коваленко в Италии и украинских легионеров в Бельгии. Также ведущие рассуждают о вопросах наицонального футбольного достоинства. И... не рекомендуют Вам смотреть клип Александра Алиева.
- Пойдет ли Тете в Баварию?
- Шахтер подобрался к Каике как никогда близко
- Тайсон никак не может убежать из Шоушенка
- Халл едва не подрался с тренером Вислы!
- Так кто же дорогой игрок второй лиги в истории?
- Сколько стоит Хлань, и как он оказался в Заре?
- Заря до сих пор не продлила контракты с лидерами
- Колос сделал неплохую работу
- Долги в Днепре-1 - признак стабильности
- Сенькив рассказывает о феномене футбольной академии в Мукачево
- Поможет Туре штаба Олимпика?
- Позиция форварда - единственный шанс Ярмоленко в Вест Хэме?
- Как работает система компенсаций в УЕФА?
- Свежий инсайд о ситуации с Коваленко
- Компани зачехлил Михайличенко?
- Швед запурхав как птица-Феникс!
- Сенькив разносит клип Алиева
- Спиваковский вспоминает ламповую историю о Мироне Маркевиче
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Комментарии (2)
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Опасево (Кыйив)
30.01.2021 в 19:34
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 19:50
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