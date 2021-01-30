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Заря покупает, Шахтер торгует, Швед забивает, Алиев поет | ТаТоТаке №204

Общие новости
(1 голосов)
Заря покупает, Шахтер торгует, Швед забивает, Алиев поет | ТаТоТаке №204
Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (уже №204) Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский анализируют последние трансферные новости вокруг клубов УПЛ, обсуждают будущее Андрея Ярмоленко в Англии, Виктора Коваленко в Италии и украинских легионеров в Бельгии. Также ведущие рассуждают о вопросах наицонального футбольного достоинства. И... не рекомендуют Вам смотреть клип Александра Алиева.

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В статье: ТаТоТаке
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Комментарии (2)
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Опасево (Кыйив)
30.01.2021 в 19:34
Человьяга с дынамовськым таблом!
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
30.01.2021 в 19:50
Здесь русский дух, Россией пахнет, Здесь кто живет — и сам не рад, Здесь тот, кто мыслит — просто чахнет, Здесь тел немытых тяжкий смрад! Здесь лицемерия оковы, Здесь из говна мы строим рай, Почто нам слезы стариковы — Нам, б++дь, империю давай! Почто, убогая Россия, Ты громко плещешься в крови, Тебе убийца — как мессия, ще и молишь: Длань яви И придави! Мы любим силу, Мы любим страх, мы любим боль! Мы любим рыть другим могилу, Но быть чтоб честными-уволь! Лобзаем ноги мы тирану, Взывая — силу покажи! Здесь не страна — пятно изьяна, Здесь дух стукачества и лжи…. Великий эфиопский поэт Пушкин А. С.
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