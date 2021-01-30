Здесь русский дух, Россией пахнет, Здесь кто живет — и сам не рад, Здесь тот, кто мыслит — просто чахнет, Здесь тел немытых тяжкий смрад! Здесь лицемерия оковы, Здесь из говна мы строим рай, Почто нам слезы стариковы — Нам, б++дь, империю давай! Почто, убогая Россия, Ты громко плещешься в крови, Тебе убийца — как мессия, ще и молишь: Длань яви И придави! Мы любим силу, Мы любим страх, мы любим боль! Мы любим рыть другим могилу, Но быть чтоб честными-уволь! Лобзаем ноги мы тирану, Взывая — силу покажи! Здесь не страна — пятно изьяна, Здесь дух стукачества и лжи…. Великий эфиопский поэт Пушкин А. С.