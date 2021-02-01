Скандал с Селезневым, разгром от сборной, сенсация в игре с ПСЖ. Главные новости за 31 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 31 января

В СМИ появилась информация, что Евгений Селезнев будет отчислен из состава ковалевской команды за "грубое нарушение спортивного режима". В воскресенье "Колос" проводил встречу с "Рухом" из Бреста. Форвард, который в текущем сезоне забил пять мячей, был заменен на десятой минуте. Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин не стал раскрывать детали, заявив, что "это его позиция".

Коваленко уже в Италии

Трансфер Виктора Коваленко в "Аталанту" становится реальностью. В воскресенье сам футболист сообщил, что улетел в Бергамо, где пройдет медобследование и подпишет контракт с клубом. Напомним, что в Коваленко летом заканчивается контракт, поэтому "Шахтер" мог потерять игрока бесплатно. По данным СМИ, "Аталанта" компенсирует горнякам от 700 000 до одного миллиона евро.

Горняки встречались с одним из сербских грандов и не смогли забить том хотя бы раз, но и не пропустили - ничья 0:0. Аналогичным образом черниговская "Десна" сыграла с ташкентским "Локомотивом". Львовский "Рух" в свою очередь вчера выиграл оба своих спарринги - сначала у казахстанского "Акжийка" 4:1, затем у сербского "Рада" 2:0. "Ворскла" разгромила "Дриту" из Косово 5:0.

После "Днепра-1" Михайленко возглавил клуб "Пафос" с Кипра. Однако результаты в украинского тренера оказались не такими, как рассчитывало руководство - четыре победы, пять ничьих и шесть поражений. В воскресенье "Пафос" проиграл "Ларнаке" 1: 4, после чего клуб и объявил об увольнении Дмитрия Михайленко.

Руслан Малиновский сыграл второй тайм матча "Аталанта" - "Лацио", его команда уступила со счетом 1:3. Андрей Ярмоленко провел полчаса на поле в поединке "Вест Хэм" - "Ливерпуль", результат аналогичный - 1:3. Евгений Шахов забил в своем втором подряд матче за АЕК в чемпионате Греции - на этот раз афинская команда обыграла ОФИ 0:2. К слову, партнером Шахова и Чигринского также стал Олег Данченко. Артем Фаворов отметился забитым голом за венгерский "Залаэгерсег", тот сыграл с "Пакшем" вничью 4:4.

Речь о футзальной сборной. Сине-желтые играли на выезде со сборной Албании и получили более чем убедительную победу. Подопечные Александра Косенко забили десять голов, пропустив в ответ лишь три. Хет-триком отметился Зварыч, дубль у Фаренюка, также забивали Белоцерковец, Еремин, Малышко и Грицына. Напомним, что соперниками в группе также являются Дания и Хорватия.

О победе "Ливерпуля" над "Вест Хэмом" мы уже упоминали - дублем в этом матче отметился Салах. Команда Клоппа отстает от "Сити" на четыре очка, правда, имеет на одну игру больше. "Тоттенхэм" проиграл во втором матче подряд - 0:1 "Брайтону", шпоры шестые. Тухель выиграл первый матч на посту тренера "Челси" - аристократы обыграли "Бернли" 2:0. "Лестер" уступил "Лидсу" 1:3.

Каталонцы получили возможность отомстить "Атлетику" за поражение в матче за Суперкубок. Игра завершилась со счетом 2:1, при этом все три гола забивали игроки "Барселоны" - в ворота басков Месси и Гризманн, в собственные - Альба. У "Барсы" и "Реала" по 40 очков. Это на десять меньше, чем в "Атлетико", что вчера обыграл "Кадис" 2:4 (дубль у Луиса Суареса). К тому же у матрасников на игру меньше.

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"Аталанта" после поражения от "Лацио" опустилась на седьмое место. Команду из Бергамо также опередили "Рома", которая одолела "Верону" 3:1 (римляне снова третьи в турнирной таблице), и "Наполи", обыгравший "Парму" 2:0.

"Лорьян" к началу 22-го тура занимал последнее место в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ - лидировал. Но результат игры удивил всех - парижане проиграли 2:3. Оба гола в составе ПСЖ забил Неймар - с пенальти. "Лорьян" проигрывал до 80-й минуты, затем Висса сравнял, а Моффи на 90 + 1-й забил победный. ПСЖ упал на третье место, ведь "Лион" победил еще в пятницу, а "Лилль" одолел "Дижон" 1: 0. Именно доги вышли на первое место, отставание ПСЖ составляет три очка.