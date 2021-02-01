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Контракт Месси, Коваленко в Бергамо, а Селезнев отстранен. Главные новости за 31 января. Аудио

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Контракт Месси, Коваленко в Бергамо, а Селезнев отстранен. Главные новости за 31 января. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 31 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеСкандал с Селезневым, разгром от сборной, сенсация в игре с ПСЖ. Главные новости за 31 января

Причина отстранения Евгения Селезнева, трансфер Виктора Коваленко в "Аталанту", но и это не все наши новости на сегодня. Победа сборной Украины по футзалу, увольнение украинского тренера из зарубежного клуба и еще немного о наших за границей. Неужели Месси собирается в суд, а "ПСЖ" сенсационно проиграл аутсайдеру? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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