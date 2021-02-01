"Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует юбилей

Мирон Богданович Маркевич родился 1 февраля 1951 года в Винниках (Львовская область). Он рекордсмен украинской высшей лиги по количеству игр в ранге главного тренера. С июля 2016 года возглавляет комитет национальных сборных УАФ.

Маркевич – первый и единственный украинский тренер, который вывел футбольный клуб нашей страны в финал еврокубка. Также Мирон Богданович – первый и единственный на данный момент наставник национальной сборной Украины, который не потерпел с ней ни одного поражения.

Специалист выходил в финал Кубка Украины и выигрывал бронзовый комплект медалей с "Карпатами", становился серебряным призером УПЛ и многократно бронзовым с "Металлистом", единожды с "Днепром". С харьковчанами и "сине-бело-голубыми" Маркевич по два раза выходил в полуфинал Кубка страны, доходил до ¼ Лиги Европы с "Металлистом", а также играл в финале второго по значимости европейского турнира с "днепрянами".