  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует юбилей
В тренде

"Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует юбилей

Общие новости
(2 голосов)

70 лет

"Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует юбилей
Новина українською

Мирон Богданович Маркевич родился 1 февраля 1951 года в Винниках (Львовская область). Он рекордсмен украинской высшей лиги по количеству игр в ранге главного тренера. С июля 2016 года возглавляет комитет национальных сборных УАФ.

Маркевич – первый и единственный украинский тренер, который вывел футбольный клуб нашей страны в финал еврокубка. Также Мирон Богданович – первый и единственный на данный момент наставник национальной сборной Украины, который не потерпел с ней ни одного поражения.

Читайте такжеМаркевич: Я чувствую себя хорошо, еще готов быть тренером

Специалист выходил в финал Кубка Украины и выигрывал бронзовый комплект медалей с "Карпатами", становился серебряным призером УПЛ и многократно бронзовым с "Металлистом", единожды с "Днепром". С харьковчанами и "сине-бело-голубыми" Маркевич по два раза выходил в полуфинал Кубка страны, доходил до ¼ Лиги Европы с "Металлистом", а также играл в финале второго по значимости европейского турнира с "днепрянами".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Металлист (Харьков) Днепр
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
AndrewKruk (Київ)
01.02.2021 в 11:50
Желаю здоровья, конечно. И желаю не быть "слюнявой бабкой" и за те деньги что получает, болеть и работать на благо Украинского футбола, а не гавкать на один клуб.
Ответить
+1
0
avatar
satellite (Харьков)
01.02.2021 в 10:08
Здоровья и всех благ!!!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...