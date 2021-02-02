Коваленко в Аталанте, победа Динамо и проблемы Зидана. Главные новости от 1 февраля

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 1 февраля

Виктор Коваленко перебрался-таки в Аталанту

Хавбек "Шахтёра" и сборной Украины официально в понедельник стал игроком слуба Серии А. Под конец трансферного окна "горняки" всё же согласились отпустить 24-летнего полузащитника к "бергамаскам". В СМИ называлась сумма от 700 тысяч до 1 миллиона евро в качестве компенсации. У Коваленко завершалось соглашение с "Шахтером" летом и он мог стать игроком "Аталанты" бесплатно. В новой команде Виктор заменит экс-футболиста "Металлиста" Папу Гомеса

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Киевское Динамо на сборах добыло минимальную победу

Подопечные Луческу продолжают подготовку к весенней части сезона на полях Турции. Соперником украинского клуба было "Динамо" Тбилиси, а встреча сложилась для киевлян очень непросто. Казалось, что все идет к ничье, роль джокера примерил Виталий Буяльский, который уже в компенсированное время взял игру на себя, накрутил двух защитников и после контакта в штрафной заработал пенальти, который сам же и реализовал. 1:0. Минимальная победа киевлян при не самой впечатляющей игре.

Зидан покинет Реал, если не выиграет Лигу Чемпионов

Мадридский клуб потерял шансы на Кубок и Суперкубок Испании, а отрыв от "Атлетико" в Ла Лиге составляет 10 очков (плюс у "матрасников" есть игра в запасе). Зинедину Зидану остается лишь достичь успеха в Лиге Чемпионов, чтобы сохранить работу в столичном гранде. По информации издания AS, перед французом стоит задание выиграть главный еврокубок, иначе придется уйти.

Де Пена в этом году может покинуть Украину

У уругвайского полузащитника "Динамо" есть предложение из американской лиги MLS. Сообщалось, что ранее хавбека звал клуб "Сан-Хосе", а на этот раз пришло предложение от другого клуба из Северной Америки. Однако, у игрока состоялся разговор с президентом "Динамо", Карлосу повысили зарплату и он остался. Контракт с киевским "Динамо" действует до конца 2021 года. Также к Карлосу де Пене есть интерес из Португалии.

Бетис справился с Осасуной

Состоялся последний матч 21-го тура Чемпионата Испании. "Бетис" на своем поле минимально обыграл "Осасуну" - 1:0 и приблизился к группе лидеров. Гол у хозяев на счету Иглесиаса. "Осасуна" после этого поражения остается критично близко к зоне вылета, лишь за счет разницы мячей команда Аррасате удерживает 17-е место.

Богдан Бутко переехал в турецкий клуб

Игрок "Шахтера" продолжит карьеру в "Эрзурум ББ". В понедельник турецкий клуб сообщил о подписании игрока. Футболист будет играть в Турции в аренде до конца текущего сезона. Напомним, что контракт Бутко с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года. В прошлом году он на правах аренды играл за "Лех", сыграв в 18-ти поединках и сделал один ассист.