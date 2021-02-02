Коваленко в Бергамо, переход Бутко и переезд Де Пены в MLS? Главные новости за 1 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Реальная причина отстранения Евгения Селезнева, трансфер Виктора Коваленко в "Аталанту", но и это не все наши новости на сегодня. Переезд Богдана Бутко в Турцию и потенциальный для Карлоса Де Пены в MLS, задание Зинедина Зидана в "Реале" и трудный контрольный поединок киевского "Динамо" с тбилисским. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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