Коваленко в Бергамо, переход Бутко и переезд Де Пены в MLS? Главные новости за 1 февраля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Реальная причина отстранения Евгения Селезнева, трансфер Виктора Коваленко в "Аталанту", но и это не все наши новости на сегодня. Переезд Богдана Бутко в Турцию и потенциальный для Карлоса Де Пены в MLS, задание Зинедина Зидана в "Реале" и трудный контрольный поединок киевского "Динамо" с тбилисским. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.